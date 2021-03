GeForce RTX 3060 - blokada Nvidii na nic...

Mimo najlepszych wysiłków Nvidii, zabezpieczenia przeciwko kopaniu kryptowalut zostały złamane. Znowu. Poprzednia informacja na ten temat okazała się prawdziwa, ale...

...jak się okazało, nie dotyczyła ona waluty Etherum, która jest obecnie "na topie", ale Ravecoin. Na tę walutę Nvidia nie nałożyła żadnych blokad. Ale mimo to i tak zabezpieczenia anty-Etherum zostały przełamane. Sprawdziło to kilka redakcji serwisów IT na świecie, mających szczęście być w posiadaniu różnych odmian RTX 3060. Przypomnę - producent wprowadził w aktualizacji firmware blokady, która ograniczała szybkość wydobywania Etherum o połowę. Jednak "domowi inżynierowie" uznali to za wyzwanie i od razu zaczęli kombinować, jak ominąć te blokady. Wiemy już, że co najmniej trzy osoby dokonały tego niezależnie od siebie.

Jak dowiadujemy się z informacji na ten temat, w celu odblokowania pełnej mocy przerobowej RTX 3060 nie były potrzebne modyfikacje BIOS ani sterowników. Co zatem? Niestety, nie zostało to podane. Możemy znaleźć na GitHubie wypowiedź jednego z deweloperów Phoenix Miner, narzędzia do kopania krytpowalut, który wspomina o zmianach w jądrze firmware Nvidii. A na Twietterze znajdziemy filmiki pokazując, że przy RTX 3060 da się wydobywać Etherum z szybkością 40 MH/s.

3060 crack eth drivers up to 45M pic.twitter.com/l5cMSCn8a8 — Linmb (@Bj3OfZG5Yt8qdlR) March 11, 2021

No cóż - wygląda na to, że Nvidia ma problem i musi znaleźć lepsze rozwiązanie, aby zniechęcić "górników" do kupowania kart RTX 3060 w celu kopania kryptowalut.

Źródło: VideoCardz