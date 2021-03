GeForce RTX 3060 - dostępność w polskich sklepach [Aktualizacja 23.03.2021]

25 lutego na rynku pojawiła się "najgorętsza" karta graficzna pierwszej połowy 2021 roku. Gdzie obecnie można kupić RTX 3060?

Nvidia GeForce RTX 3060 to karta, które w ostatnim czasie budzi spore zamieszanie. Dlaczego? Po pierwsze - ma doskonałą specyfikację i może poszczycić się potężną wydajnością. Co prawda nie tak dużą, jak znacznie droższe RTX 3070 czy RTX 3080, jednak wystarczająco dużą, aby do jej zakupu rzucili się masowo kopacze kryptowalut. Po drugie - cena w porównaniu do wspomnianych rodzin jest znacznie bardziej przystępna. Sama Nvidia podaje cenę referencyjną 1599 złotych, ale bardzo wątpliwe, czy ktokolwiek kupi kartę za takie pieniądze. W przedsprzedaży jest ona znacznie droższa i najtańsze modele można otrzymać za 2700 złotych, czyli ponad 1100 złotych drożej, niż wynosi ich cena referencyjna! No i po trzecie - ze względu na problemy z łańcuchem produkcyjnym o dostawczym, karty graficzne RTX 3060 trafią na rynek w ograniczonej ilości.

Dlatego właśnie powstał ten tekst - aby pomóc naszym Czytelnikom w znalezieniu sklepów, w których będzie można dostać 25 lutego RTX 3060. Wszystkie podane informacje zostały skonsultowane z przedstawicielami wymienionych sklepów.

x-kom - w sklepie tym pojawi się ograniczona ilość kart RTX 3060. Zamówienia na nie będą realizowane chronologicznie, czyli im wcześniej się zamówi, tym wcześniej się otrzyma kartę;

RTVEuroAGD - tutaj można spodziewać się pięciu różnych wariantów karty. Jeden z nich będzie kosztować 3799 złotych;

Morele - jak zostałem poinformowany, w dniu premiery dostępnych będzie "kilkadziesiąt sztuk" kart RTX 3060;

NeoNet - niestety, karty nie będą sprzedawane. Są one dostępne w dwóch laptopach: MSI Creator 15 oraz MSI GP66 Leopard.

Nie będzie natomiast karty w MediaMarkt.

AKTUALIZACJA 23.03.2021

x-kom - w chwili obecnej dostępna jest karta graficzna Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti Eagle 8GB GDDR6. Cena wynosi 3399 złotych;

Ole!Ole! - w chwili obecnej dostępna jest karta graficzna MSI GeForce RTX 3060 GAMING X TRIO 12GB GDDR6. Cena wynosi 4199 złotych;

Proline - w chwili obecnej dostępna jest karta graficzna MSI GeForce RTX 3060 VENTUS 2X OC 12GB GDDR6. Cena wynosi 4800 złotych;