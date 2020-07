GeForce RTX 3060 ma być podobno wyposażony w procesor graficzny GA106

Karty graficzne NVIDIA GeForce RTX 3060 mają być podobno wyposażone w procesor graficzny GA106. Modele z niższej półki mają wykorzystywać GA107.

Ostatnio dowiedzieliśmy się trochę o prawdopodobnej specyfikacji kart graficznych GeForce RTX 3070 oraz GeForce RTX 3070 Ti. Dzisiaj to samo źródło ujawniło kolejne dwa nowe układy: GA106 i GA107. Oba procesory graficzne bazują na architekturze graficznej Ampere i koncentrują się na segmencie konsumenckim, który obejmuje karty graficzne z średniej oraz niższej półki.

Procesor graficzny GA106 będzie prawdopodobnie zasilał karty graficzne serii GeForce RTX 3060.

Według plotek kartę graficzną NVIDIA GeForce RTX 3060 będzie zasilał procesor graficzny GA106-300. Nie znamy dokładnej specyfikacji tego układu, ale wiemy, że nie jest to najlepsza jednostka GP106. Procesor graficzny Turing TU106 miał kilka wariantów, takich jak: GeForce RTX 2060 (TU106-200), GeForce RTX 2060 SUPER (TU106-410) lub GeForce RTX 2070 (TU106-400).

W przypadku Turinga, GeForce RTX 2070 posiadał najlepszy procesor graficzny, jednakże w poprzedniej plotce stwierdzono, że seria RTX 3070 będzie wykorzystywać GA104. W tym wypadku jest szansa, że możemy ujrzeć zarówno standardowego GeForce RTX 3060, jak i jego mocniejszą wersję z dopiskiem "Ti" lub "SUPER" korzystającego z pełnego GA106-400. Wtedy najsłabszy GA106-200 mógłby się znaleźć w przykładowo RTX 3050 SUPER.

Karty graficzne z serii GeForce RTX 3050 mają zostać oparte na procesorze graficznym Ampere GA107. Będą one o tyle interesujące, że znajdą się w segmencie najtańszych kart graficznych przeznaczonych do gier. Jest szansa, że tym razem również najsłabsze konstrukcje zostaną wyposażone w funkcje RTX, co oznacza, że pojawienie się linii kart GeForce GTX może być mało prawdopodobne.

Sprawdź ceny kart graficznych NVIDIA GeForce RTX 2060