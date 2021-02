GeForce RTX 3060 można już kupić... na Białorusi

Do premiery "gorącej" karty RTX 3060 pozostały nam jeszcze trzy dni, a tymczasem ktoś ma już do sprzedania wariant Gigabyte GeForce RTX 3060 Eagle OC. Czy to prawda? I za ile?

GeForce RTX 3060 jest jak na razie jedną z kart budzących największe zainteresowanie w historii komputerów - świadczy o tym liczba zamówień w przedsprzedaży (na świecie), ilość przecieków oraz ogólne zainteresowanie zarówno wśród graczy, jak i dziennikarzy związanych z branżą IT. Trzy dni przed premierą niejaki Artem wystawił na białoruskim portalu sprzedażowym Onliner trzy nowitukie, fabrycznie zapakowane egzemplarze Gigabyte GeForce RTX 3060 Eagle OC. Cena? W przeliczeniu wynosi ok. 4 tys. złotych. To bardzo drogo - przypomnę, że ceny referencyjne zaczynają się od 1599 złotych, a w sklepie ProShop, który reklamuje się "Jeszcze więcej, jeszcze taniej", cena najtańszego modelu RTX 3060 to 2700 złotych. W opisie czytamy, że każda z kart była rozpakowana w celu weryfikacji. Może to oznaczać, że Artem sprawdzał, czy da się kopać za ich pomocą kryptowaluty, choć Nvidia ogłosiła, że specjalny sterownik zablokuje tę czynność. Aczkolwiek inne przecieki podają, że będzie można korzystać z wydajnego procesora karty do wykopywania kryptowalut. Jak pokazują powyższe zdjęcia, mamy na kartach oryginalne naklejki Gigabyte, pokazujące numery seryjne kart. A ponieważ Gigabyte nie może sprzedawać kart przed oficjalną datą premiery, producent może łatwo sprawdzić, w jaki sposób trzy jego karty znalazły się w sieci. Źródło: VideoCardz