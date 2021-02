GeForce RTX 3060 pojawi się w wersji 12GB

Wyczekiwane przez graczy karty RTX 3060 mają standardowo 8 GB RAM. Ale Nvidia postanowiła wprowadzić do sprzedaży także edycje z 12 GB VRAM.

Trzy miesiące po premierze GeForce RTX 3060 Ti na rynku pojawia się rodzina RTX 3060. Te karty graficzne o dużej mocy i przystępnej cenie są trudno dostępne, a podejrzewam, że edycje 12-gigowe będą jeszcze trudniejsze do zdobycia. NVIDIA GeForce RTX 3060 to czwarta odsłona serii Ampere. Karta wyposażona jest w układ graficzny GA106 z 3584 rdzeniami CUDA. 12 GB pamięci GDDR6 oznacza, że ma 8GB więcej od RTX 3060 Ti, a nawet od RTX 3080, które weszło na rynek z 10 GB. Chodzą również słuchy, że karta ma ukazać się w taniej wersji 6 GB, ale jak na razie to tylko plotki. Istotny obecnie jest fakt, że RTX 3060 12 GB będzie mieć mechanizm blokujący kopanie kryptowalut - co jest kontynuacją niedawno powziętej przez producenta decyzji. Mechanizm ten nie wpłynie w żaden sposób na wydajność karty - ani przy pracy, ani podczas renderowania obrazu w grach - a rónocześnie zniechęci osoby, które wykupują karty do kopania kryptowalut, przez co trudno je zdobyć zwykłym użytkownikom.

RTX 3060 12 GB będzie posiadać wspacie dla ResizableBAR, czyli technologii pozwalającej procesorowi na pełen dostęp do VRAM i optymalną wydajność grafiki. Jest to odpowiednik SAM - Smart Access Memory - u AMD. Początkowo Nvidia chciała wprowadzić ją za pomocą sterownika, jak się jednak okazało, potrzebna jest aktualizacja BIOS-u. Odpowiedni firmware pojawi się w marcu - do tego czasu RTX 3060 będzie jedyną rodziną kart z obsługą ResizableBAR.

Jak na razie cena oraz termin wprowadzenia do sprzedaży RTX 3060 12 GB nie zostały podane.

Źródło: VideoCardz