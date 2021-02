GeForce RTX 3060 wykryje, czy kopiesz kryptowaluty

Nvidia ogłosiła nową linię procesorów, stworzonych do kopania krypotwalut. To odpowiedź producenta na rosnące zainteresowanie Etherum.

Nowa linia nazywa się CMP HX. Pierwszy jej człon jest skrótem od Crypto Mining Processor. Używające jej karty będą podobne do serii Pascal P10X, które zyskały popularność w trakcie poprzedniej "gorączki złota" związanej z kryptowalutami. Korzystające z tych procesorów karty będą miały ograniczoną gwarancję, a jak podaje sama Nvidia, nie będą nadawać się dla graczy. A w celu upewnienia się, że karty będą używane wyłącznie do kopania, producent nie umieścił w nich żadnych wyjść wideo. Szybkość kopania Etherum wyniesie od 25 MH/s przy 125W do 86 MH/s przy 320W. Każda z kart będzie mieć do 10 GB pamięci VRAM, czyli podobnie do GA102.

Seria kart CMP HX będzie dostępna jeszcze w pierwszym kwartale, ale najmocniejsze egzemplarze - mające maksymalną ilość pamięci - dopiero w drugim.

Tymczasem nadchodząca karta GeForce RTX 3060 będzie samoczynnie wykrywać, czy użytkownik kopie kryptowaluty. Jest to możliwe dzięki specjalnemu sterownikowi, który ma za zadanie wykrywać właściwe tej czynności algorytmy. Jeśli okaże się, że kryptowaluty są kopane, szybkość operacji spadnie o połowę. Nvidia chce w ten sposób upewnić się, że jej nowe karty będą użyteczne dla graczy, a nie będą masowo kupowane przez "kopaczy".

