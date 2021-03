GeForce RTX 3070 Ti i RTX 3080 Ti - w kwietniu i maju (?)

Dwie kolejne karty RTX 3000 pojawią się prawdopodobnie w dwóch kolejnych miesiącach. Oto wszystko, co wiemy na ich temat z przecieków oraz oficjalnych informacji.

Spis treści

Obie karty pojawią się jeszcze przed czerwcem. Jaka będzie ich dostępność? Jak na razie trudno powiedzieć, ale prawdopodobnie taka sama, jak pozostałych kart RTX 3600, czyli ciężko będzie je zdobyć. Wiemy, że Nvidia umieści w nich mechanizm blokujący kopanie kryptowaluty Etherum - to zapowiedź producenta. Z pewnością będzie to odświeżone rozwiązanie - obecne moderzy już ominęli, ponadto sama Nvidia wypuściła sterownik, które go wyłącza. Jeden z przecieków podaje, że nowe sterowniki dla karty Ti nie będą działać z wyłączonym ogranicznikiem. Ma to zapobiegać przed korzystaniem z karty przez osoby omijające blokadę.

GeForce RTX 3080 Ti

Karta RTX 3080 Ti ma korzystać z procesora GA102-225- choć wcześniejsze przecieki mówiły o GA102-250. Na pokładzie znajdzie się 12 GB pamięci GDDR6X. Oczywiście układ zostanie wykonany w architekturze Ampere. Jak na razie Nvidia jest bardzo skąpa w udzielaniu informacji, a jedyna w miarę pewna z przecieków to czas debiutu karty - będzie to połowa kwietnia bieżącego roku, czyli już za jakieś 3 tygodnie. Producent nałożył embargo na publikowanie oficjalnych informacji do 1 kwietnia. Oznacza to, że osoby, które otrzymają egzemplarze testowe/inżynierskie, nie mogą przed tą datą podawać niczego - nawet wyników testów.

GeForce RTX 3070 Ti

Karta GeForce RTX 3070 Ti ma być wyposażona w procesor GA104-400 GPU, co oznacza obecność 6144 rdzeni CUDA, czyli tyle samo, co RTX 3080 Mobile. Jednak przecieki mówią o 8 GB pamięci GDDR6X. Niestety, takie informacje, jak taktowanie rdzeni czy zapotrzebowanie na zasilanie wciąż pozostają w sferze domysłów. Prawdopodobna data premiery - niepotwierdzona przez producenta - to połowa maja, a więc miesiąc po premierze RTX 3080 Ti.

Źródło: VideoCardz