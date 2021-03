GeForce RTX 3070 Ti może pojawić się w edycjach 8 GB i 16 GB GDDR6X

RTX 3070 Ti ma pojawić się w maju, a najnowsze doniesienia mówią o dwóch wariantach - każdy z pamięcią taktowaną na 19 Gbps.

Pierwsze informacje o wprowadzeniu na rynek GeForce RTX 3070 Ti pojawiły się już jakiś czas temu. Dowiedzieliśmy się z nich, że karta będzie korzystać z układu GA104-400, a ilość pamięci RAM, jaką otrzyma, to 8 GB. Dzisiaj uzupełniamy te przecieki mówiące o dwóch wersjach: jedna ma mieć wspomninane 8 GB, druga - dwa razy więcej, czyli 16 GB pamięci GDDR 6.

GeForce RTX 3070 Ti będzie kolejnym rywalem dla rodziny AMD Radeon. Karta zostanie wyposażona w mechanizm blokujący kopanie kryptowalut, przez co nie powinni interesować się nią "górnicy", a więc domyślnie - nie będą jej wykupywać i będzie łatwiej dostępna. Wracając do pamięci - ma być to Micron GDDR6X (MT61K256M32E-19G) z taktowaniem 19 Gbps, co znacznie zwiększy moce przerobowe całago układu.

Pozostaje tylko czekać na oficjalne informacje od Nvidii. A biorąc pod uwagę dwie zapowiedziane karty (i to, co o nich wiemy), cztery najmocniejsze karty z rodziny RTX 3000 prezentują się następująco:

Źródło: VideoCardz