GeForce RTX 3070 Ti pojawia się w Geekbench

Karta Nvidia została solidnie przetestowana. Sprawdzono m.in. wydajność rdzeni CUDA. Jak wypada?

Oficjalnie karta graficzna RTX 3070 Ti będzie dostępna w przyszłym tygodniu, ale już dzisiaj Nvidia wypuściła do niej sterownik, umożliwiający przeprowadzanie testów. Dzięki temu trafiła do Geekbench, co umożliwiło trzy benchmarki: Vulkan, CUDA oraz OpenCL. Platforma testowa to procesor Intel Core i9-9900K (Coffe Lake) z taktowaniem 5,0 GHz i 16GB pamięci DDR4-3000. RTX 3070 Ti ma swój procesor graficzny GA104-400 (nieprzyjazny górnikom), 6144 rdzeni CUDA oraz 8 GB pamięci GDDR6X. Daje to przepustowość 19 Gbps, co umożliwia obsługę najwyższych rozdzielczości.

Wyniki testów CUDA oraz OpenCL w specjalistycznych testach wypadają następująco:

Co nam to mówi? Przede wszystkim to, że RTX 3070 Ti jest o 7-13% szybsze od RTX 3070 i stoi na równi z RTX 2080 Ti, czyli flagowcem poprzedniej generacji. To mocny sprzęt, którym powinni zainteresować się gracze. RTX 3070 Ti trafi do sklepów 10 czerwca, cena referencyjna to 599 dolarów (2,2 tys. zł).

Wracając do testów Geekbench, oto kolejność obecnie dostępnych układów graficznych stworzona na bazie testów:

Źródło: VideoCardz