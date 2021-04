GeForce RTX 3070 vs Radeon RX 6700 XT - kto wypada lepiej w grach?

Redakcja serwisu TechSpot postanowiła sprawdzić, która z tych dwóch kart graficznych będzie lepiej nadawać się go gier. Testowane je przy aż 45 produkcjach!

Spis treści

Radeon RX 6700 XT i GeForce RTX 3070 to dwie karty, które ciężko dostać w sprzedaży. Wyniki poniższego testu pokażą, na którą z nich lepiej polować. Wykorzystano do niego następującą platformę:

procesor Ryzen 9 5950X

RAM: 32GB DDR4-3200 CL14

sterowniki kart: GeForce Game Ready Driver 465.89 i Adrenalin 2020 Edition 21.3.2

Smart Access Memory był domyślnie wyłączony. Jeśli został włączony, jest to wyraźnie oznaczone. Gry były testowane kolejno w rozdzielczościach 1080p, 1440p oraz 4K.

Apex Legends

W tym pojedynku RTX 3070 okazał się zwycięzcą.

Call of Duty: Warzone

Tu wygrywa GeForce. Ale tym mniej, im wyższa rozdzielczość obrazu. Niewiele, bo niewiele, ale jednak.

Fortnite

Sytuacja podobna do CoD - im lepsza rozdzielczość, tym mniejsza przewaga RTX nad Radeonem.

Microsoft Flight Simulator 2020

W wymagającej produkcji Microsoftu RTX 3070 wykazało przewagę w każdej rozdzielczości.

Cyberpunk 2077

Tutaj w 1080p wygrywa o włos karta AMD, jednak ustępuje przy 1440p i 4K karcie Nvidia.

Control

Co ciekawe, powstawanie Control sponsorowała m.in. Nvidia, a gra służyła do pokazania możliwości rodziny RTX. Tymczasem AMD nie miało optymalizacji dla tego tytułu, dlatego RTX 3070 było szybsze o 28% przy 1080p, 31% w 1440p o aż 38% w 4K.

Red Dead Redemption 2

W Red Dead Redemption 2 sytuacja podobna, jak przy Cyberpunku - przy 1080p zwycięża RX 6700 XT, ale 1400p i 4K to domena RTX 3070.

Assassin’s Creed Valhalla

Tu role się odwracają - RX 6700 XT wygrywa w 1080p i 1440p, a w 4K ustępuje RTX 3070.

Borderlands 3

W Borderlands 3 również wygrywa karta AMD.

Ogólnie przy ustawieniach 1080p karta Radeon RX 6700 XT wygrywa w trzynastu grach na 45.

Przy 1440p dominuje tylko w siedmiu.

Podsumowanie

Zwycięzcą zestawienia jest zdecydowanie GeForce RTX 3070. O lepszych wynikach decyduje m.in. DLSS, używane w układach Nvidii. A co z Radeon RX 6700 XT? Nie można odmówić tej karcie solidności, a duże możliwości zawdzięcza m.in. 12 GB VRAM. W kolejnych produkcjach, które będą wymagać dużej ilości pamięci, może okazać się lepsza od RTX 3070, któremu może jej zabraknąć. Ale to dopiero w przyszłości. Jak na razie to właśnie Propozycja Nvidii ma większy sens - i to ją polecamy zakupić graczom będącym na bieżąco.

Źródło: TechSpot