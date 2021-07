GeForce RTX 3070 w wersji Godzilla

MSI we współpracy z Toho Co. prezentuje edycję RTX 3070 z Godzillą na płycie. Czy karta różni się czymś jeszcze od oryginału?

MSI Gaming to marka, która stawiała dotąd na smoki - taka bestia zdobi nawet jej logo. Ma na imię Dragon Lucky i jest używana w różnego rodzaju kampaniach marketingowych, pojawia się na produktach, gadżetach oraz ubraniach producenta. W tej generacji kart graficznych MSI zaprezentowało rodzinę o nazwie SUPRIM. Należy do niej model z Godzillą, którego pełna nazwa to MSI GeForce RTX 3070 SUPRIM SE x GODZILLA. Jest to karta z nowym GPU, czyli zalicza się do modeli mających ogranicznik LHR (Lite Hash Rate).

Kartę obsługuje oprogramowanie producenta Dragon Center, umożliwiające podniesienie częstotliwości taktowania w trybie boost do 1785 MHz. Nie jest to duży skok w porównaniu ze standardowym, które wynosi 1770 MHz. TDP karty to 24- W, a zasilanie to dwa 8-pinowe złącza. Ogólnie nie różni się specyfikacją od standardowej RTX 3070. Producent opisuje kolory karty jako czarny i amarantowy. Na szczotkowanym aluminium mamy Godzillę we własnej osobie, aczkolwiek powiem szczerze, że mało imponująco wygląda. Jak na razie karta planowana jest wyłącznie na rynek japoński. Nie wiemy, czy zostanie wprowadzona na inne, ani też jaka jest jej cena referencyjna.

