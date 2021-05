GeForce RTX 3080 Ti - Leadtek pokazuje wersję WinFast Hurricane

Pokazano pierwszy wariant nadchodzącej karty RTX 3080 Ti. Czym różni się od modelu referencyjnego?

Zanim do tego przejdziemy, przypomnę najpierw, że RTX 3080 Ti zostanie oficjalnie pokazana ostatniego dnia maja, zaś do sprzedaży trafi 3 czerwca. Wariant zaprezentowany przez Leadtek jest pierwszym, z jakim mamy do czynienia. Tajwański producent to partner Nvidii, a nazwa karty - WinFast Hurricane - sugeruje wysoką wydajność oraz szybkość. Czy taka będzie?

Na pokładzie mamy procesor graficzny GA102-225 i 12 GB pamięci GDDR6, więc karta ma szansę być mocną propozycją. Pod względem designu nie różni się od karty referencyjnej Nvidii. Tak samo jest w przypadku zapotrzebowania na moc (TDP), które wynosi 320 W. Oficjalne rendery, ilustrujące ten tekst, nie pokazują nam złącz zasilania, ale zapewne będą to dwa 8-pionowe. Leadtek zastosował takie właśnie rozwiązanie w swojej edycji RTX 3090 - która również nosi nazwę Hurricane. Co odróżnia ten wariant od karty referencyjnej, to chłodzenie. Jak widać na renderach, mamy tu trzy wiatraczki. Karta trafi do sprzedaży 4 czerwca. Cena nie została jak na razie podana.

Źródło: VideoCardz