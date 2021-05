GeForce RTX 3080 Ti i RTX 3070 Ti - podano oficjalną datę premiery

Obie karty zostaną zaprezentowane tego samego dnia, a do sprzedaży wejdą niedługo potem. To oficjalne informacje od Nvidii.

Można złośliwie zauważyć, że dzięki debiutowi GeForce RTX 3080 Ti i RTX 3070 Ti otrzymamy dwie kolejne karty, których nigdzie nie będzie można dostać. Wcześniej Nvidia zapowiadała ich debiut 18 maja, ale data ta została przesunięta. Najnowszy termin prezentacji nowych układów to 31 maja. Jednak pierwsze recenzje RTX 3080 Ti będą mogły pojawić się dopiero 2 czerwca, a 3070 Ti - tydzień później.

Oficjalnej daty wejścia kart na rynek nie podano, jednak zazwyczaj jest to ten sam dzień, w którym pojawiają się recenzje danego modelu, a więc mamy odpowiednio 2 i 9 czerwca. Nvidia zastosowała w kartach odświeżony procesor graficzny GA10X-XX2 - ma on LHR, czyli mechanizm mocno ograniczający możliwości kopania kryptowalut.

NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti to procesor GA102-225 GPU z 10240 rdzeniami CUDA, 12GB pamięci GDDR6X (2 GB więcej od 3080), a dzięki zastosowaniu szyny 384-bit przepustowość wynosi 152 GB/s. Model RTX 3070 Ti to pierwsza karta Ampere z GA104-400. Tutaj mamy 6144 rdzeni CUDA i 8 GB pamięci. Przepustowość wynosi 160 GB/s. Cen nie podano - musimy zaczekać na ich poznanie do dnia oficjalnej prezentacji.

Źródło: VideoCardz