GeForce RTX 3080 Ti od MSI, EVGA i GALAX

W sieci obrodziło zdjęciami wariantów karty RTX 3080 Ti. Które najbardziej wpada w oko?

GeForce RTX 3080 Ti to gorący temat, ale nic w tym dziwnego z dwóch powodów. Po pierwsze - premiera tuż-tuż. Po drugie - karta ma LHR, czyli nie będzie obiektem pożądania "górników", a więc (teoretycznie) powinna znaleźć się w sklepach w ilości wystarczającej dla każdego.

Wariant MSI to RTX 3080 TI SUPRIM X. Znajdziemy w nim taktowanie podkręcone do 1830 MHZ, a dzięki firmware będzie możliwe podniesienie go do 1845 MHz. W obu przypadkach mamy sporą różnicę w stosunku do referencyjnego 1665 MHz. Ponadto SUPRIM X będzie mieć zapotrzebowanie o 50 W większe - TDP wynosi w przypadku tej karty 400 W.

EVGA zaproponuje z kolei RTX3080 Ti FTW3. Co oznacza FTW? Nie wiemy, ale cieszymy się, że nie jest to WTF, natomiast nie jesteśmy zadowoleni, ponieważ zdjęciu nie towarzyszy specyfikacja.

Wariant GALAX będzie mieć w nazwie Boomstar - zdjęcie pudełka tej wersji znajduje się na początku tekstu. Ostatni producent to Colorful, który nie pokazał jeszcze swojej karty, ale zapowiada, że będzie. Jeśli zatem interesuje Cię zakup RTX 3080 Ti, będzie w czym wybierać!

Źródło: VideoCardz