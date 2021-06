GeForce RTX 3080 Ti oraz RTX 3070 Ti

No w i końcu są - nowe karty graficzne Nvidii, które udźwigną każdą grę w najwyższych ustawieniach. Oto wszystkie oficjalne informacje na ich temat.

Podczas targów Computex 2021 nastąpiła oficjalna prezentacja flagowca dla graczy - GeForce RTX 3080 Ti oraz mocnej RTX 3070 Ti. Obie wkrótce dostępne będą w sprzedaży - RTX 3080 Ti już za dwa dni, a RTX 3070 Ti - w przyszłym tygodniu.

RTX 3080 Ti stworzona została z użyciem architektury NVIDIA Ampere. Ma zapewnić ogromny przyrost wydajności oraz wysoką jakość działania i efektów wizualnych. Wspiera ray tracing i rasteryzację w środowiskach DirectX i Vulkan, a na pokładzie mamy technologie DLSS, NVIDIA Reflex, NVIDIA BNrodacast. Jeff Fisher, wiceprezes działu GeForce w firmie NVIDIA, zapowiada:

Karty graficzne RTX odniosły ogromny sukces, a gracze i twórcy będą zachwyceni wydajnością i funkcjami, jakie oferuje GeForce RTX 3080 Ti. Jako nowy okręt flagowy w rodzinie RTX, GeForce RTX 3080 Ti stanowi doskonałą okazję do modernizacji komputera dla każdego entuzjasty kart graficznych

Gra Icarus studia RocketWerkz z efektami RTX

Karta GeForce RTX 3080 Ti ma być dwukrotnie szybsza w tradycyjnej rasteryzacji od karty GTX 1080 Ti. Z kolei GeForce RTX 3070 Ti zapewnia 1,5x wyższą wydajność w porównaniu do GeForce RTX 2070 SUPER i średnio 2x więcej klatek na sekundę niż GeForce GTX 1070 Ti, która to pojawiła się na rynku w 2017 roku. Ale to karty nie tylko dla graczy. Jak podaje Nvidia w informacji prasowej, RTX 3080 Ti przyspiesza działanie Adobe Photoshop, Adobe Premiere Pro oraz każdego liczącego się programu do renderowania grafiki 3D.

Karty graficzne GeForce RTX 3080 Ti będą dostępne od 3 czerwca w cenach rozpoczynających się od 1199 USD, czyli ok. 4,4 tys. zł. RTX 3070 Ti wyceniono na 599 USD, czyli 2,2 tys. zł. W sprzedaży znajdą się zarówno domyślnie taktowane, jak i fabrycznie podkręcone modele od czołowych producentów, takich jak ASUS, Colourful, EVGA, Gainward, GIGABYTE, Inno3D, KFA2, MSI, Palit, PNY czy Zotac. Pojawi się również limitowana edycja NVIDIA Founders Edition.

Źródło: Nvidia