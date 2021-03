GeForce RTX 3080 Ti otrzyma mechanizm blokujący kopanie kryptowalut

Nvidia zdecydowała się na zastosowanie tego rozwiązania z tego samego powodu, co przy RTX 3060 - czyli z obawy przed wykupieniem kart przez "górników" kopiących Etherum. Czy coś jeszcze się zmieni?

Na początku zaznaczę, że nie jest to oficjalna informacja, a przeciek, który na Twitterze podał użytkownik o nicku kopite7kimi. Już kiedyś podchodził od niego przeciek dotyczący specyfikacji Nvidia Ampere. Sprawdził się, więc można przyjąć, że wie, o czym pisze. A napisał o mechanizmie blokującym kopanie kryptowaluty Etherum, który zostanie zastosowany w RTX 3080 Ti. Będzie to ta sama technologia, co w RTX 3060. Pozostaje zatem pytanie, czy Nvidia również wprowadzi ją do RTX 3070 Ti? Można przyjąć, że tak zrobi.

A co wiemy o NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti? Przecieki podają, że sercem karty będzie układ GA102 GPU z 10240 rdzeniami CUDA. Wcześniej Nvidia planowała umieścić w karcie 20 GB pamięci GDRR6 (320-bit), jednak wiadomo już oficjalnie, że będzie to maksymalnie 12 GB (384-bit). Jej premiera została zaplanowana na kwiecień bieżącego roku. Może się to zmienić, ponieważ jest to już trzecia data podana przez producenta. Pierwszą był grudzień 2020 roku, drugą - styczeń b.r. Pozostaje tylko czekać na kolejne oficjalne informacje.

Źródło: VideoCardz