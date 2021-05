GeForce RTX 3080 Ti - pierwszy unboxing w sieci

GeForce RTX 3080 Ti zostanie pokazane dopiero za kilka godzin, a w sieci już mamy pierwszy unboxing. Nastąpił na Słowacji.

Nowiutką kartę RTX 3080 Ti otrzymała redakcja strony Vybermat. Jest to wariant mało znanego producenta Manali, a więc pełna nazwa karty to Manali RTX 3080 Ti. Co prawda Nvidia nałożyła embargo na publikację recenzji, ale unboxing to nie recenzja, prawda? Dlatego otrzymaliśmy szereg zdjęć karty - ale bez żadnych rezultatów jej testów czy też własnych wrażeń z użytkowania.

W tej wersji RTX 3080 Ti jest bardzo podobna do designu modelu referencyjnego. Producent zmienił nieco chłodzenie - mamy tu trzy wiatraczki 2,5 - 2,7", ponadto standardowe podłączenie do zasilania - dwa ośmiopinowe złącza. Po podpięciu karty na płytę główną oraz uruchomieniu diagnostyki GPU-Z widzimy specyfikację, która nie zaskakuje - 12 GB pamięci GDDR6X, 10240 rdzeni CUDA, taktowanie pamięci 1350 MHz (co oznacza przepustowość 21,6 Gb/s).

Ze słowackiej strony możemy dowiedzieć się jeszcze, że długość karty graficznej to 32 cm, wysokość 9,5 cm, a szerokość 6 cm. I w sumie to wszystko. Teraz czekamy tylko na oficjalną prezentację referencyjnej RTX 3080 Ti przez Nvidię.

Źródło: VideoCardz, Vybermat