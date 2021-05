GeForce RTX 3080 Ti w sklepach już 3 czerwca

Nvidia podała oficjalną date wejścia na rynek RTX 3080 Ti oraz RTX 3070 Ti. Pierwsze recenzje będą mogły pojawić się dzień wcześniej.

Nvidia potwierdziła wcześniejszą zapowiedź o oficjalnym zaprezentowaniu kart 31 maja. Odbędzie się to podczas tegorocznych targów Computex, a w sprzedaży RTX 3080 Ti znajdzie się 3 czerwca. RTX 3070 Ti pojawi na rynku następnego dnia. Choć na rynku kart graficznych sytauacja jest daleka od normy - łańcuchy dostaw oraz produkcji są poprzerywane - producent deklaruje, że postara się wprowadzić do sprzedaży taką ilość podzespołów, aby większość zainteresowanych mogła je bez problemu nabyć. Dlatego sprzedaż poprzedzą recenzje - mają pomóc w decyzji o ewentualnym zakupie. Poprzednio, przy premierze RTX 3060, różnica pomiędzy pojawieniem się recenzji kart oraz ich wprowadzeniem do sklepów wynosiła... trzy godziny.

NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti ma procesor GA102-225 GPU, wyposażony w 10240 rdzeni CUDA i 12 GB pamięci GDDRX6. Flagowemu RTX 3090 nie zagrozi, ale będzie interesującą alternatywą dla RTX 3080. RTX 3070 Ti to procesor GA1014 i 8 GB pamięci GDDR6X. Oznacza to, że obie nowe karty mają mniej pamięci od RTX 3060, ale zastosowanie GDDR6X ma bardzo pozytywnie wpłynąć na wydajność oraz szybkość pracy. Niestety, zabrakło informacji o cenach referencyjnych. Powinniśmy je poznać dopiero 31 maja.

Źródło: VideoCardz