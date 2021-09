GeForce RTX 3080 Ti z 20GB istnieje naprawdę. I nie ma LHR

Czyżby nowy Święty Graal dla "górników"? Wszystko na to wskazuje.

Informacja o GeForce RTX 3080 Ti za 20 GB pamięci na pokładzie pojawiły się już parę miesięcy temu, jednakże taki model nigdy nie trafił na rynek. Ale wczoraj jeden z rosyjskich górników odkrył, że pojawił się firmware dla tego właśnie układu. Identyfikator dla karty to 10DE 2208, podczas gdy inne wersje 3080 Ti mają 10DE 2205. Mogą być to zatem dwie różne karty. 20 GB pamięci GDDR6X oznacza wzrost wydajności aż o 67% w stosunku do podstawowej wersji RTX 3080 Ti. Częstotliwość taktowania pozostała niezmieniona.

Karta ma szynę pamięci 320-bit, co odróżnia ją od innych wersji - edycja z 12 GB ma szynę 384-bit. Oznacza to, ze model 20 GB ma przepustowość 760 GBps, podczas gdy 12 GB może pochwalić się 912 GBps. Co jednak najciekawsze, to brak mechanizmu LHR, który blokuje wydobywanie kryptowalut. Może oznaczać to wydobywanie Ethereum z szybkością 94,04 MH/s. Przy flagowym GeForce RTX 3090 jest to 115 MH/s. A co ciekawe, już pojawiła się pierwsza oferta sprzedaży karty. Sprzedawca z St. Petersburga chce za nią 225 000 rubli, co daje na 3067 dolarów, czyli ok. 11,7 tys. zł.

Źródło: Tom's Hardware