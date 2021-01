GeForce RTX 3080 - gdzie i kiedy będzie można kupić kartę? Kompletna lista sklepów

GeForce RTX 3080 to karta graficzna, która powinna dać Ci pełen komfort zabawy w najnowszych grach. Pokazujemy, gdzie ją możesz kupić i w jakim sklepie będzie to najbardziej korzystne.

GeForce RTX 3080 to karta wykorzystująca architekturę Ampere. Znajdziemy w niej udoskonalone rdzenie RT i Tensor, nowe multiprocesory strumieniowe i pamięć G6X. Wszytko po to, aby wrażenia z gier były jak najlepsze. Karta wykorzystuje dwa wentylatory osiowe, co ma zapewniać najwyższą możliwą wydajność termiczną bez zwiększenia głośności karty. Dzięki temu rozwiązaniu naturalny przepływ powietrza w obudowie jest zwiększony, co przekłada się na ciche i wydajne działanie sprzętu.

GeForce RTX 3080 - specyfikacja techniczna

Specyfikacja układu GPU

Ilość rdzeni NVIDIA CUDA: 8704

Częstotliwość podwyższona: 1.71 GHz

Częstotliwość bazowa: 1.44 GHz

Specyfikacja pamięci

Standardowa konfiguracja pamięci: 10 GB GDDR6X

Szerokość magistrali pamięci: 320-bitowa

GeForce RTX 3080 - ceny i dostępność

Karty graficzne z serii RTX 3080 są trudno dostępne w polskich sklepach internetowych i stacjonarnych, a ich cena różni się w zależności od wybranego wariantu. Ponadto przez wzgląd na aktualne problemy z dostępnością, wiele kart jest dostępnych w cenach znacząco przekraczających wartości referencyjne. Aby ułatwić naszym czytelnikom zakupy, posegregowaliśmy karty właśnie pod względem wariantów. Przy każdym podajemy sklepu, w których można nabyć dany model, wraz z ceną - wystarczy kliknąć nazwę sklepu, aby przejść na stronę sprzedaży.

ASUS ROG-STRIX-RTX3080-10G-GAMING

Cena referencyjna: 4 239 zł.

X-Kom - 4 839 zł

ASUS ROG-STRIX-RTX3080-O10G-GAMING

Cena referencyjna: 4 369 zł.

X-Kom - 4969 zł

Komputronik - 6 390 zł

ASUS TUF-RTX3080-10G-GAMING

Wariant wyposażony w układ chłodzenia Triple Fan, Axial-Tech, mający 10 GB pamięci. Cena referencyjna: 3 929 zł. Można go nabyć w następujących sklepach:

X-Kom - 4 729 zł

Komputronik - 5790 zł

ASUS TUF-RTX3080-O10G-GAMING

Wariant wyposażony w układ chłodzenia Triple Fan, Axial-Tech, mający 10 GB pamięci. Cena referencyjna: 3 969 zł. Można go nabyć w następujących sklepach:

X-Kom - 4 769 zł

Komputronik - 5990 zł

GIGABYTE GeForce RTX 3080 EAGLE OC 10G

Wariant wyposażony w układ chłodzenia WINDFORCE 3X, mający 10 GB pamięci oraz częstotliwość podwyższoną 1765 MHz. Cena referencyjna: 3 659 zł. Można go nabyć w następujących sklepach:

X-kom - 4 659 zł

RTVEuroAGD - obecnie produkt nie jest dostępny

Komputronik - 5 390 zł

GIGABYTE GeForce RTX 3080 GAMING OC 10G

Wariant wyposażony w układ chłodzenia Windforce 3X, mający 10 GB pamięci oraz częstotliwość podwyższoną 1800 MHz. Cena referencyjna: 3 749 zł. Można go nabyć w następujących sklepach:

X-Kom - 4 649 zł

RTVEuroAGD - 4 649 zł, obecnie produkt nie jest dostępny

Komputronik - 5390 zł

MSI RTX 3080 VENTUS 3X 10G

Wariant wyposażony w układ chłodzenia Triple Fan, mający 10 GB pamięci oraz częstotliwość podwyższoną 1710 MHz. Cena referencyjna: 3 659 zł. Można go nabyć w następujących sklepach:

X-Kom - 4 659 zł

MSI GeForce RTX 3080 VENTUS 3X 10G OC

Wariant wyposażony w układ chłodzenia Triple Fan, mający 10 GB pamięci oraz częstotliwość podwyższoną 1740 MHz. Cena referencyjna: 3 689 zł. Można go nabyć w następujących sklepach:

RTVEuroAGD - obecnie produkt nie jest dostępny

Komputronik - 5390 zł

MSI GeForce RTX 3080 GAMING X TRIO 10G

Wariant wyposażony w układ chłodzenia Tri Frozr 2, mający 10 GB pamięci oraz częstotliwość podwyższoną 1815 MHz. Cena referencyjna: 3 949 zł. Można go nabyć w następujących sklepach:

X-Kom - 4 779 zł

RTVEuroAGD - obecnie produkt nie jest dostępny

Komputronik - 5890 zł

Palit GeForce RTX 3080 GamingPro

Wariant wyposażony w układ chłodzenia Active, mający 10 GB pamięci oraz częstotliwość podwyższoną 1710 MHz. Cena referencyjna: 3 799 zł. Można go nabyć w następujących sklepach:

X-Kom - 4 699 zł

Komputronik - 4699 zł

Palit GeForce RTX 3080 GamingPro OC

Wariant wyposażony w układ chłodzenia Active, mający 10 GB pamięci oraz częstotliwość podwyższoną 1740 MHz. Cena referencyjna: 3 949 zł. Można go nabyć w następujących sklepach:

X-Kom - 4 949 zł

Komputronik - 4 849 zł

ZOTAC GAMING GeForce RTX 3080 Trinity

Wariant wyposażony w układ chłodzenia Icestorm 2.0, mający 10 GB pamięci oraz częstotliwość podwyższoną 1710 MHz. Cena referencyjna: 3 729 zł. Można go nabyć w następujących sklepach: