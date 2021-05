GeForce RTX 3080 vs Radeon RX 6800 XT

Serwis Tom's Hardware postawił naprzeciw siebie dwie karty graficzne. Która okazała się lepsza w tym pojedynku?

Spis treści

Dostępność zarówno GeForce RTX 3080, jak i konkurenta, czyli karty graficznej Radeon RX 6800 XT, jest niewielka. Aczkolwiek święcie wierzymy w to, że sytuacja wróci do normy, a wówczas każda osoba, która będzie chciała nabyć mocną kartę graficzną, stanie przed wyborem - w który model lepiej zainwestować?

Wyprodukowana przez Nvidię RTX 3080 korzysta z architektury Ampere, zaś RX 6800 XT od AMD to RDNA2. Dwie najnowocześniejsze architektury przekładają się na wydajność oraz możliwości. Obie karty są bardzo dobre i zaliczają się do topowych. Dlatego serwis Tom's Hardware przetestował je na różne sposoby, aby wskazać, która w jakich zastosowaniach jest lepsza. Wzięto pod uwagę wszystkie czynniki - od ceny po zapotrzebowanie energetyczne.

RTX 3080 vs RX 6800 XT - wydajność w grach

Kupujesz topową kartę graficzną, spodziewasz się topowej wydajności w grach. I słusznie. Dlatego sprawdzono, jak wypadają obie karty w trzynastu wymagających tytułach. Każdy był uruchamiany w trzech rozdzielczościach - 1080p, 1440p i 4K. Wyniki testów prezentujemy poniżej.

Podsumowując: jeśli grasz w 1080p, obie karty są świetne. Nieznacznie prowadzi RX 6800 XT, osiągając przeciętnie 169,4 fps przy158,3 fps RTX 3080. AMD miało widoczną przewagę w trzech tytułach: Assassin's Creed Valhalla, Borderlands 3 oraz Dirt 5. Podobnie niewielka przewaga XT jest zauważalna w rozdzielczości 1440p - różnica wynosi kilka procent. Obie karty miały przeciętnie 100 fps w niemal każdym tytule. 6800 XT nie udało się to przy Watch Dogs Legion i Metro Exodus, zaś RTX 3080 przy Assassin's Creed Valhalla. Jeśli chodzi o gry w 4K, tutaj obie karty osiągały akceptowalną ilość fps, schodzącą czasem do 60. Tym razem lekka przewaga leży po stronie RTX 3080.

Ogólem - RX 6800 wygrywa, zwłaszcza jeśli do Twoich ulubionych gier zaliczają się AC Valhalla i Borderlands 3. Ale co z ray tracingiem i/lub DLSS? Dziesięć gier było testowanych przez DirectX Raytracing (DXR), zaś sześć z DLSS 2.0. I tutaj wyniki były całkowicie inne.

W 1080p i 1440p Nvidia ma przy DXR przeciętnie 30-35% więcej, a ponad 50% więcej w trzech produkcjach. AMD prowadzi w Dirt 5 i Godfall. DLSS robi swoje, a choć układ Nvidii nie zawsze perfekcyjnie skaluje obraz i czasem gubi piksele, różnica przed a po użyciu technologii jest widoczna. W większości gier RTX 3080 podwaja wydajnosć RX 6800 XT, dlatego werdykt może być jeden.

Zwycięzca: Nvidia

RTX 3080 vs RX 6800 XT - cena

Na stronie Nvidia cena referencyjna RTX 3080 to 3,279 zł. Oczywiście można tylko pomarzyć, że kupi się ją za taką kwotę w sklepie. W tym artykule monitorujemy dostępność karty oraz jej ceny w Polsce i widać, że poniżej 4 tysięcy nie da się jej kupić. Z kolei RX 6800 XT kosztuje od 3,2 do ponad 5 tys. złotych - w zależności od wariantu. Kompletne szaleństwo, prawda? W przypadku Nvidii cenę karty można przyrównać do poprzedniego flagowca, czyli RTX 2080 Super. Jednak porównania cen w obecnej sytuacji rynkowej nie mają po prostu sensu - dlatego mamy tu remis.

RTX 3080 vs RX 6800 XT - funkcje i technologie

Każda generacja kart graficznych przynosi nowe rozwiązania, mające zwiększyć możliwości dawane przez cyfrową rozrywkę. Nie inaczej przy tych kartach - zastosowano w nich konkurujące ze sobą technologie, jednak w każdej nieco inne.

RTX GeForce to DLSS, na które AMD odpowiada FidelityX Super Resolution - jednak rozwiązanie to dopiero zostanie wprowadzone, więc przewaga lezy jak na razie po stronie GeForce. Oba modele wspierają ray tracing - wyniki pokazane zostały powyżej i prowadzi również Nvidia. Jeśli chodzi o odświeżanie i synchronizację obrazu, Nvidia używa G-Sync, co sprawdza się szczególnie dobrze na monitorach oznaczonych certyfikatem kompatybilności z tą technologią, zaś odpowiedzią AMD jest FreeSync.

Obie technologie sprawiają się doskonale, jednak w przypadku AMD jej rozwiązanie ma zastosowanie także przy tańszych monitorach. Nvidia wymaga certyfikatu i uzyskania przez producenta licencji, zaś AMD nie ma takich warunków, dzięki czemu Free Sync trafia do większej liczby modeli. Nie można jednak zapomnieć, że Nvidia ma Reflex - co usprawnia działanie zarówno oprogramowania, jak i podzespołów. Tytuły, które wspiera (Apex Legends, Call of Duty: Black Ops Cold War, CRSED: F.O.A.D., Destiny 2, Enlisted, Fortnite, Mordhau, Overwatch, Rainbow Six Siege, Valorant, Warface) mają znacznie zmniejszone opóźnienia (lagi). AMD nie ma na to odpowiedzi, aczkolwiek ma system Anti-Lag, który jest równorzędnym rozwiązaniem dla Ultra-Low Latency od Nvidii.

Zwycięzca: Nvidia

RTX 3080 vs RX 6800 XT - sterowniki i oprogramowanie

AMD i Nvidia regularnie aktualizują sterowniki swoich kart graficznych. W przypadku AMD mamy często mniejsze poprawki Adrenaline i raz na kwartał większe, dodające nowe możliwości oraz usprawniające interfejs. Każda mniejsza poprawka to likwidacja bugów oraz polepszenie wydajności w grach. Nvidia robi podobnie w przypadku GeForce - ale rzadziej od AMD. Na plus trzeba policzyć, że nowy sterownik Game Ready Drivers jest zawsze przygotowany na najświeższe produkcje. Sterowniki Radeon nie są określone jako WHQL (Windows Hardware Quality Labs), dlatego te duże poprawki wychodzą rzadziej. AMD z kolei ma WHQL, dzięki czemu może wypuszczać większe zmiany szybciej.

Producenci prezentują inne podejście do interfejsu użytkownika. Nvidia ma dwie aplikacje - pierwsza to Panel Kontrolny, gdzie znajdują się wszystkie ustawienia procesora graficznego, w tym filtrowanie tekstur, tryb low latency, zarządzanie zasilaniem itp. Druga aplikacja to GeForce Experience, odpowiedzialna za ustawienia i optymalizację gier. Dostęp do obu wymaga posiadania konta użytkownika. AMD umożliwia wszystko w łatwiejszy sposób - oprogramowanie Radeon Adrenaline automatycznie pobiera nowe sterowniki, można w nim tworzyć profile, ma wbudowane narzędzia dla streamerów oraz do nagrywania rozgrywek. Ponadto mamy tu przycisk do tworzenia GIF-ów z gier oraz dział narzędzi do tuningu.

Zwycięzca: remis, choć ze wskazaniem na AMD

RTX 3080 vs RX 6800 XT - zużycie mocy

Obie karty wymagają znacznie większej mocy, niż budżetowce i średniaki. Przy poprzednich generacjach procesory graficzne AMD wymagały znacznie większej mocy niż ich odpowiedniki w układach Nvidia. Jednak to już przeszłość - teraz RTX 3080 wymaga większej mocy niż 6800 XT. Skąd ta zmiana? AMD używa litografii 7 nm, podczas gdy Nvidia 8 nm.

Różnica nie jest jednak duża, ale w przypadku używania gier z ray tracingiem, GeForce pobiera zauważalnie więcej mocy.

Zwycięzca: AMD

RX 6800 XT vs RTX 3080 - podsumowanie

Wydajność w grach - RTX 3080

Cena - RX 6800 XT

Funkcje i technologie - RTX 3080

Sterowniki i oprogramowanie - remis

Zużycie mocy - RX 6800

Radeon RX 6800 XT oraz GeForce RTX 3080 to dwie równorzędne karty graficzne. Jeśli chcesz nabyć którąś z nich pod kątem gier, wydajność zależy od tego, jakie gry będą używane oraz jakie ustawienia zostaną wprowadzone. RTX 3080 świetnie wypada z DLSS, zwłaszcza przy ray tracingu, dlatego można wskazać na nieznaczne zwycięstwo tego modelu. Z drugiej strony - jeśli masz mniejszy budżet, wóczas RX 6800 XT będzie lepszym wyborem, a nie odczujesz zbyt dużej różnicy.

Dlatego należy uznać, że obie karty są dobrym wyborem, a pojedynek kończy się remisem.

Źródło: Tom's Hardware