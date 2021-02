GeForce RTX 3080 - zgadnij, do ilu stopni rozgrzewa się bez wiatraczka?

Turemetal to marka specjalizująca się w tworzeniu bezwiatraczkowych obudów do PC-tów. Właśnie przetestowano w takiej jedną z najnowszych kart graficznych firmy Nvidia, aby sprawdzić, jak mocno się nagrzeje.

GeForce RTX 3080 to jedna z flagowych kart Nvidii na ten rok, która kosztuje kilka tysięcy złotych. Obudowy Turemetal są również zaliczane do klasy premium, zaś egzemplarz, za pomocą którego przeprowadzono testy, to Turemetal UP10. W sklepie producenta można otrzymać go za 770 dolarów, czyli ok. 2,9 tys. zł. Daje nam to łącznie bardzo kosztowny zestaw. Ale pomijając to - przeprowadzony przez Turemtal test daje nam okazję do sprawdzenia, jak sprawuje się GeForce RTX 3080 pod pełnym obciążeniem i bez chłodzenia wiatraczkami.

RTX 3080 - podobnie jak inne karty premium - korzysta z technologii, która zatrzymuje wiatraczki przy określonym stanie temperatury. Dzięki temu można korzystać z możliwości karty bez irytującego hałasu. Jednak pod obciążeniem pracują one z pełną mocą. Niestety - Turemetal nie podaje, ile dB osiągnięto w momencie największego obciążenia. Wiemy natomiast, ze test odbył się we wspomnianej obudowie Turemetal UP10, wykorzystano do niego procesor AMD Ryzen 5 5600X (65W), zaś model karty to ASUS RTX 3080 TUF Gaming. Do pomiarów użyty został benchmark FurMark.

Test trwał dokładnie 4 minuty i 17 sekund, maksymalny pobór mocy wyniósł 410W, a temperatura karty podskoczyła do 93 stopni Celsjusza. Jest to górna granica dla procesorów graficznych, ale niekoniecznie dla innych podzespołów, jak pamięci GDDR6X, które mogą rozgrzać się do ponad 100 stopni. Ze wspomnianych 410W sam procesor karty pobierał 347W.

