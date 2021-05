GeForce RTX 3080Ti szybkie jak 3090! Jest pierwszy benchmark!

GeForce RTX 3090 to król kart graficznych, jednak wyniki testów w Geekbench wskazują na to, że będzie musiał podzielić się na tej pozycji miejscem z RTX 3080 Ti. W sumie wszystko pozostaje w rodzinie.

Choć do premiery RTX 3080 Ti został jeszcze tydzień, ta wyczekiwana karta graficzna już pokazała się w bazie wyników popularnego benchmarka Geekbench. Potwierdziło się przy okazji to, co już wiedzieliśmy na temat jej specyfikacji - 12 GB pamięci GDDR6X z taktowaniem na 9,5 GHz (przepustowość 19 Gbps), szyna 384-bit, 1024 rdzenie CUDA oraz częstotliwość taktowania 1, 67 GHz.

Karta została przetestowana na platformie z procesorem z linii Intel Rocket Lake-S - Core i9-11900K (5,3 GHz) - na płycie głównej ASUS ROG Maximus XIII Hero. Ilość pamięci RAM nie została podana, ale można obstawiać 16 GB. W testach rdzeni CUDA karta Nvidii uzyskała 238 603 punkty, czym znacznie wyprzedziła konkurencyjne Radeony. W tym samym teście RTX 3090 zyskało niewiele więcej - 239 003 punkty.

Wynik osiągnięty przez RTX 3080 Ti pokazuje nam, że będzie to bardzo mocna pozycja. Pierwsze recenzje karty mają pojawić się 2 czerwca - wówczas dopiero dowiemy się, jak układ ten sprawuje w praktyce. Patrząc na ilość zdobytych punktów, można być spokojnym o jej wydajność oraz szybkość pracy.

Źródło: Geekbench, VideoCardz