GeForce RTX 3090 Ti otrzyma ultra-szybką pamięć. To będzie hit!

Nadchodząca karta zapowiada się na prawdziwego demona szybkości i wydajności! Wiemy, kiedy trafi na rynek.

GeForce RTX 3090 to jedna z najlepszych - i zarazem najdroższych - kart graficznych na rynku. Wkrótce będzie miała konkurencję, którą sama zresztą stworzy - model z dopiskiem Ti powstanie właśnie na jej podstawie. A jak donosi tajwański outlet Uniko’s Hardware (tak, też o nim nie słyszeliśmy), za pamięć GDDR6X odpowiadać będzie Micron (tę firmę doskonale znamy). Pamięć ta ma nazwę kodową MT61K512M32KPA-21U i umożliwia przepustowość 21 Gbps na moduł.

Zastosowanie tej pamięci sprawi, że nie będzie wymagane aktywne chłodzenie tylnej płyty. Jednak wiąże się to z wyższym o 100 W zapotrzebowaniem na moc - TDP to 450 W. NVIDIA RTX 3090 Ti stanie się pierwszą kartą z rodziny GeForce, która korzysta z procesora graficznego GA102 z 10752 rdzeniami CUDA. Jeśli zostanie zastosowana 384-bit, umożliwi to osiągnięcie przepustowości wynoszącej 1 TB/s - po raz pierwszy w historii Nvidii!

Cena nie jest jeszcze znana, ale szacuję, że nie będzie mniejsza, niż 8 tys. złotych. GeForce RTX 3090 Ti trafi na rynek w styczniu 2022 roku wraz z RTX 3080 12GB oraz RTX 3070 Ti 16GB.

Źródło: VideoCardz