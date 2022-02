GeForce RTX 3090 Ti - pojawiają się kolejne warianty

RTX 3090 Ti to karta graficzna, która jest bardzo wydajna, ale i koszmarnie droga. Zbyt na nią na pewno jest - pojawiły się kolejne warianty układu. W jakich cenach?

Jako pierwszy swoje modele zaprezentował Palit. Należą one do doskonale znanej linii producenta - GameRock. Są to dwie karty: RTX 3090 Ti GameRock oraz RTX 3090 Ti GameRock OC. Co ciekawe, nie ma ich na oficjalnej stronie, nie ma także na witrynach Nvidii, a pojawiły się tureckiej witrynie marki.

Fot.: VideoCardz

Niestety, nie ma tu cen, ale za to podstawowe informacje o specyfikacji. Widzimy dzięki temu, że edycja OC ma taktowanie 1890 MHz, czyli ok. 30 MHz większe od podstawowego RTX 3090 Ti. Ponadto model ten cechuje ok. 10 W większe zapotrzebowanie na moc, czyli prawdopodobnie 460 W.

Zobacz również:

Wracając do cen - to pokazuje nam z kolei przeciek z innej europejskiej witryny. I jak można się spodziewać - jest drogo. Ceny każdego modelu karty w wariantach Asusa to ponad 4000 euro, czyli co najmniej 18 tys. złotych. Najdroższa opcja to wydatek niemal 21 tys. złotych!

Fot.: VideoCardz

No cóż, takich cen można się było spodziewać. A to jeszcze nie koniec - swoje warianty RTX 3090 Ti zapowiedziały już wcześniej m.in. MSI i Gigabyte. Jeśli zatem marzy Ci się najmocniejsza karta graficzna na rynku - przygotuj się na naprawdę duży wydatek.

Źródło: VideoCardz