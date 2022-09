GeForce RTX 3090 - gdzie można kupić kartę? Kompletna lista sklepów [aktualizacja 23.09.2022]

GeForce RTX 3090 to obecnie najmocniejsza karta graficzna z rodziny GeForce. Jej nabycie to gwarancja pełnego wykorzystania możliwości gier, a także programów graficznych i renderujących. Ale gdzie kupić, aby nie przepłacać? Podpowiadamy i doradzamy.

Nvidia określa swoją kartę graficzną GeForce RTX 3090 jako BFGPU. To skrót od słów "Big Ferocious GPU", czyli - w wolnym tłumaczeniu - "Morderczo dobry układ graficzny". Czy ma rację? Model ten jest oparty na architekturze Ampere, która umożliwia podwojenie technik ray tracingu oraz znaczne zwiększenie możliwości SI. Zaimplementowano w niej ulepszone rdzenie RT i Tensor, a także nowe multiprocesory strumieniowe. Ma do dyspozycji aż 24 GB pamięci G6X, co ma zapewnić płynność niezależnie od obciążenia. Zastosowano w niej szereg technik, pozwalających na wykorzystania najnowszych rozwiązań technologicznych, w tym NVIDIA DLSS (Deep Learning Super Sampling). Jest to technika renderingu oparta na SI, która korzysta z sieci neuronowej z zakresu głębokiego uczenia, aby zwiększyć częstotliwość generowania klatek przy zachowaniu ostrych obrazów w grach. Zapewnia także dodatkową wydajność pozwalając zmaksymalizować ustawienia ray tracingu i zwiększyć rozdzielczości wyjściowe.

GeForce RTX 3090 - pełna specyfikacja

Specyfikacja układu GPU

Ilość rdzeni NVIDIA CUDA: 10496 Częstotliwość podwyższona: 1,70 GHz Częstotliwość bazowa: 1,40 GHz

Specyfikacja pamięci

Standardowa konfiguracja pamięci: 24 GB GDDR6X

Szerokość magistrali pamięci: 384-bitowa

GeForce RTX 3090 - ceny i dostępność

Karty graficzne z serii RTX 3090 to modele topowe, których ceny referencyjne wahają się od 7 do 9 tysięcy złotych. Jednak przez wzgląd na aktualne problemy z dostępnością, wiele z nich jest dostępnych w cenach znacząco różniących się od tych cen. Mamy do czynienia z różnymi wariantami karty, różniącymi się m.in. układem chłodzenia. Poniżej zebraliśmy je wszystkie wraz z porównaniem cen w popularnych sklepach internetowych. Dzięki temu możesz wybrać najtańszą opcję. Aby przejść na stronę sklepu, wystarczy kliknąć na jego nazwę.

AKTUALIZACJA 23.09.2022

AKTUALIZACJA 03.08.2022

Komputronik

Morele

RTV Euro AGD

Zotac GeForce RTX 3090 Trinity OC 24GB GDDR6X 384bit - z 9599 zł na 6499 zł

x-kom

AKTUALIZACJA 08.07.2022

Komputronik

Morele

RTV Euro AGD

x-kom

AKTUALIZACJA 06.06.2022

Komputronik

Morele

RTV Euro AGD

x-kom

AKTUALIZACJA 02.05.2022

Komputronik

Morele

RTV Euro AGD

x-kom

AKTUALIZACJA 04.04.2022

Komputronik

Pozostałe ceny bez zmian.

Morele

RTV Euro AGD

x-kom

AKTUALIZACJA 07.03.2022

Komputronik

Morele

RTV Euro AGD

Gigabyte GeForce RTX 3090 GAMING OC 24GB GDDR6X 384bit - 10 999 zł

x-kom

EVGA GeForce RTX 3090 ULTRA GAMING 24GB GDDR6X - 10 999 zł

Inno3D GeForce RTX 3090 X3 24GB GDDR6X - 9 599 zł

Gigabyte GeForce RTX 3090 GAMING OC 24GB GDDR6X - 10 999 zł

Inno3D GeForce RTX 3090 iCHILL X4 24GB GDDR6X - 9999 zł

ASUS GeForce RTX 3090 TUF GAMING 24GB GDDR6X - 11 799 zł

Zotac GeForce RTX 3090 Gaming AMP Extreme 24GB GDDRX6 - 11 099 zł

ASUS GeForce RTX 3090 ROG STRIX OC 24GB GDDR6X - 13 799 zł

ASUS GeForce RTX 3090 TUF GAMING OC 24GB GDDR6X - 11 599 zł

Zotac GeForce RTX 3090 Gaming Trinity OC 24GB GDDR6X - 11 299 zł

MSI GeForce RTX 3090 VENTUS 3X 24GB OC GDDR6X - 10 599 zł

ASUS GeForce RTX 3090 ROG STRIX OC WHITE 24GB GDDR6X - 11 999 zł

AKTUALIZACJA 07.02.2022

Morele

RTV EURO AGD

Gigabyte GeForce RTX 3090 GAMING OC 24GB GDDR6X 384bit - 12 499 zł

x-kom