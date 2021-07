GeForce RTX 40 będą mieć procesory Ada Lovelace 5 nm

Choć póki co karty z serii RTX 30 są bardzo pożądane przez użytkowników i przeżywają szczyt swej popularności, Nvidia szykuje już następną generację. A my mamy pierwsze przecieki na jej temat.

NVIDIA GeForce RTX 40 to karty, które najwcześniej ukażą się pod koniec 2022 roku. Czyli mamy jeszcze mnóstwo czasu i z pewnością do dnia premiery dowiemy się na ich temat wszystkiego. Od czegoś jednak trzeba zacząć, a pierwszy przeciek pojawił się właśnie w ten weekend. Jak zdradzam w tytule, mówi on o tym, że procesory graficzne kart (GPU) będą zbudowane w architekturze Ada Lovelace (nazwa to imię i nazwisko pewnej ciekawej postaci historycznej, zachęcam do poczytania o niej) wykonanej w litografii 5 nm. Zmieni ona Ampere i w odróżnieniu od RDNA 3 od AMD, będzie mieć design monolityczny.

Co wiemy jeszcze o RTX 40? Architektura Ada Lovelace ma być perfekcyjna dla zastosowań gamingowych - a Nvidia chce osiągnąć znacznie lepszą wydajność w stosunku do konkurencyjnych układów od AMD. Czyli możemy przypuszczać, że na pewno karty będą mocniejsze do propozycji korzystających z AMD RDNA 3. Wcześniej jednak wyjdzie Hopper - czyli procesor graficzny MCM. Ma być to pod koniec tego roku, ale przeznaczony jest dla serwerów i maszyn z dużym naciskiem na sztuczną inteligencję. Podsumowując ogólnie - na rynku kart graficznych będzie w kolejnych latach mocniej i wydajniej, co z kolei da nowe możliwości twórcom gier i aplikacji rozrywkowych.

Źródło: WCCF Tech, VideoCardz