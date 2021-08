GeForce RTX 40 w N5 - przeciek potwierdza wcześniejsze plotki

Architektura Ada Lovelace ma być idealna dla miłośników gamingu. W jej tworzeniu pomoże TSMC.

NVIDIA Lovelace została potwierdzona przez użytkownika Twitter o nicku Kopite7kimi, który jest podobno blisko związany z producentem. Potwierdza on informacje z lipca, dotyczące wykorzystania litografii 5 nm oraz tego, że do jej wykonania Nvidia skorzysta z usług TSMC zamiast Samsunga. Co jest nową informacją - architektura ma pojawić się wcześniej, niż dotąd zakładano.

Pierwsze plotki mówiły o końcu 2022 roku, teraz data ta przesuwa się na wrzesień, czyli niemal dokładnie za rok. To by z kolei oznaczało, że Nvidia trzyma się swojego cyklu odświeżania architektury co dwa lata. Nowy przeciek potwierdza monolityczność układu oraz podaje jego nazwę - AD102. Daje nam to podstawę do wysuwania hipotezy, że kolejne jego wersje to AD104 i AD106. Zaś AD102, czyli debiutant, ma mieć 18 432 rdzenie CUDA i wydajność dwa razy większą od GA102. Przeciek podaje również, że wielkość GPU to 600mm², a zapotrzebowanie na moc wyniesie 400-450W.

Źródło: VideoCardz