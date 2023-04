GeForce RTX 4070 VS RTX 4070 Ti – Którą kartę graficzną kupić?

GeForce RTX 4070 Ti zaliczył na początku stycznia bardzo udany debiut. W końcu jednak doczekaliśmy się “tańszego” modelu Ada Lovelace. Debiutujący RTX 4070, podobnie jak model z dopiskiem Ti, jest lokowany przez nVidię jako idealna karta graficzna do rozgrywki w rozdzielczości 1440p. Postanowiliśmy zatem sprawdzić, jak wypada bezpośrednie porównanie obu modeli, aby móc odpowiedzieć, czym różnią się te karty graficzne oraz która jest bardziej opłacalna.

Modele kart serii “70” od zawsze cieszyły się dużym zainteresowaniem entuzjastów czy graczy ceniących sobie wysoką wydajność w przystępnej cenie. I nie ma co się dziwić. Karty te przeważnie były zauważalnie tańsze od topowych modeli. To się jednak zmieniło. Nvidia twierdzi, że prawo Moore’a przestało działać i za wzrost wydajności przyjdzie nam płacić wyższą cenę. RTX 4070 został wyceniony na 3199 zł, a za najtańsze modele RTX 4070 Ti przyjdzie nam zapłacić ok. 4200 zł. Czy zatem zakup droższego modelu ma jakikolwiek uzasadnienie? Sprawdźmy, jak wypadnie porównanie obu tych modeli.

RTX 4070 VS RTX 4070 TI

Zanim jednak przejdziemy do testów, raz jeszcze porównajmy sobie specyfikację obu tych kart. Dokładniejszej analizy dokonałem już w osobnym temacie, do którego lektury gorąco zachęcam.

Nazwa RTX 4070 TI 12 GB RTX 4070 12 GB Architektura Ada Lovelace Ada Lovelace Rdzeń AD104-400-A1 AD104-250-A1 Proces litograficzny 4nm TSMC 4nm TSMC Rdzenie CUDA 7680 5888 Rdzenie RT 60 3, gen 46 2 Gen Rdzenie Tensor 240 4, gen 184 3,gen Zegar bazowy 2310 MHz 1920 MHz Zegar boost 2610 MHz 2475 MHz Pamięć 12 GB GDDR6X 12 GB GDDR6X Prędkość pamięci 21 Gbps 21 Gbps Szyna pamięci 192-bit 192-bit Przepustowość 504,2 GBps 504,2 GBps TDP 285W 200W

Przyglądając się specyfikacji, łatwo wskazać wygranego. RTX 4070 Ti w stosunku do RTX 4070 posiada więcej rdzeni. W przypadku CUDA jest to 1792 rdzeni,16 rdzeni ROP, 56 rdzeni TMU i 14 rdzeni RT. Droższy model teoretycznie posiada też wyższe bazowe taktowanie rdzenia. Są to różnice w parametrach, które znacząco wpływają na wydajność osiąganą przez GPU Nvidii. Największym zatem plusem debiutującego RTX 4070 wydaje się być zauważalnie niższy pobór energii. Najnowsza karta zielonych zadowala się “zaledwie” 200 Watami.

Co do podobieństw - te dotyczą wyłącznie podsystemu pamięci. Obie karty zostały wyposażone 192-bitową szynę komunikacyjną, która odpowiada za wymianę danych między rdzeniami a 12 GB pamięci GDDR6x. Maksymalna przepustowość w obu modelach wynosi 504,2 GB/S.

Platforma testowa i testy

Każdy z testów został przeprowadzony trzykrotnie, a na wykresach przedstawiane są średnie uzyskane wartości.

W pierwszej kolejności kilka starszych tytułów. Jeżeli zastanawiacie się, czemu wciąż wykorzystujemy niektóre z nich w naszej procedurze testowej, to odpowiedź jest prosta. Gry te przeważnie nie otrzymują już patchów. Oznacza to, że nie są specjalnie optymalizowane pod nowe architektury czy karty graficzne. Dzięki temu w łatwy sposób sprawdzić, czy nie występują dziwne zachowania ze strony sterownika, np. spadki wydajności.

I choć wydawać by się mogło, że odpowiedz na pytanie, który z testowanych GPU jest szybsze, będzie oczywista, czeka nas mała niespodzianka. W Far Cry 5 oba RTX osiągają niemal identyczną wydajność. W GTA5 natomiast to droższy układ Nvidii wychodzi na prowadzenie, by ustąpić RTX 4070 w przypadku Counter-Strike: Global Offensive. Wielokrotnie wspominaliśmy, jak wydajność w tym leciwym już tytule od Valve jest zależna od wersji sterownika czy wykorzystywanej platformy testowej. Obie karty zostały przetestowane na tym samym oprogramowaniu w wersji 531.42, które - jak widać w tym przypadku - promuje tańsze GPU. Oczywiście mówimy wyłącznie o testach przeprowadzonych w rozdzielczości 1080p, w wyższej 1440p – RTX 4070 TI, jest niepokonany i wyprzeda tańszy model.

A jak wypada wydajność w nowszych grach?

RTX 4070 vs RTX 4070 Ti

RTX 4070 vs RTX 4070 Ti ( ) × Assasin’s Creed Vallhala – ustawienia ultra Assasin’s Creed Vallhala – ustawienia ultra Cyberpunk 2077 –Ustawienia wysokie, RT: średnie Cyberpunk 2077 –Ustawienia wysokie, RT: średnie Forspoken - ultra high Forspoken - ultra high Hogwarts Legacy - ustawienia ultra Hogwarts Legacy - ustawienia ultra Metro Exodus w wersji Enhanced Edition – ustawienia ultra, RT włączone Metro Exodus w wersji Enhanced Edition – ustawienia ultra, RT włączone Returnal - ustaw epic RT włączony Returnal - ustaw epic RT włączony The Last of Us Part I - ust. epic The Last of Us Part I - ust. epic Shadow of the Tomb Raider – ustawienia najwyższe Shadow of the Tomb Raider – ustawienia najwyższe Watch Dogs: Legion - ustawienia ultra, RT - ultra Watch Dogs: Legion - ustawienia ultra, RT - ultra

Kolejne tytuły tylko potwierdzają dominację wydajniejszego GPU od NVidii, który potrafi uzyskać nawet 40% lepszą wydajność od RTX 4070. Największe różnice zaobserwujemy w grach, które wykorzystają nowszą wersję API czy Ray Tracing. To właśnie w nich nowa architektura Ada Lovalace i rdzenie RT 3. generacji pokazują pełnię swoich możliwości, a większa ich ilość zapewnia zauważalnie wyższą wydajność.

Na koniec sprawdziliśmy rezultaty uzyskane w popularnym benchmarku 3DMark. Tutaj również różnica między dwoma modelami wynosi ok. 20%.

Przejedzmy zatem do posumowania. Oba RTX 4070 to bardzo wydajne karty graficzne. Średnio odnotowaliśmy różnicę wynosząca ok. 15% w rozdzielczości 1080p oraz 25 % w 1440p. To dużo, jednak nie zapominajmy o najważniejszym - cenie. Opierając się wyłącznie na cenach sugerowanych przez Nvidia, nietrudno nie odnieść wrażenia, że to właśnie model RTX 4070 jest tym bardziej opłacalnym. Najtańsze modele powinny być dostępne już za 3199 zł, czyli prawie 1000 zł (25% mniej) taniej, niż przyjdzie nam zapłacić za GPU z dopiskiem TI.

Jeżeli szukacie wydajnego GPU, który umożliwi wam płynną rozgrywkę w rozdzielczości 1080p i 1440P, a macie mocno ograniczony budżet, to wydaje się, że RTX 4070 będzie zatem idealnym wyborem. Jeżeli jednak celujecie w płynniejszą rozgrywkę w ponad 100 FPS w wyższych rozdzielczościach, warto dopłacić do modelu TI, zwłaszcza że GPU to całkiem nieźle radzi sobie w rozdzielczości 4K, gdy skorzystamy z opcji DLSS.