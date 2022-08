GeForce RTX 4070 - wyciekła specyfikacja. Jeśli jej wierzyć - jest dobrze

Znamy już dwie potencjalne specyfikacje układu Nvidii.

Za przeciek na Twitterze odpowiedzialny jest użytkownik Kopite7Kimi, który już nieraz zdradzał nam ciekawostki na temat nachodzących podzespołów - i często się okazywało, że miał rację. W przypadku kart NVIDIA GeForce RTX 4070 mamy jednak pewne zamieszanie, gdyż to czwarty "pewny" przeciek. Podaje on, że karta graficzna będzie miała 7680 rdzeni i 12 GB pamięci GDDR6X, szybkość transferu danych na szynie 192-bit to 21 Gbps, a TBP wynosi 285 W. Aczkolwiek podobno NVIDIA wypuści co najmniej dwa różne układy - jeden to PG141-SKU340/341, drugi PG141-SKU336/337.

Znane opcje wyglądają tak (dla porównania RTX 3070 i wersja Ti):

Fot.: WCCF Tech

No i komu w sumie wierzyć? Każda opcja jest wiarygodna, a co cieszy, to ceny. 500 dolarów za mocną kartę graficzną to przystępna cena. Jak widzimy, obie karty pojawią się w tym roku. A ma do nich jeszcze dojść RTX 4080 i RTX 3090. Tak więc jeśli chcesz kupić mocną, nową kartę graficzną - warto zaczekać do ostatniego kwartału roku.

Zobacz również:

Źródło: WCCF Tech