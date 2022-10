GeForce RTX 4090 jest warta 3 tony węgla. Czy słusznie? Zobacz 7 kluczowych cech, które to wyjaśniają

Nowa karta graficzna od Nvidii to wydatek, który wydrenuje oszczędności każdego użytkownika. Ale czy jej zakup naprawdę się opłaca?

Spis treści

Zacznijmy najpierw od stwierdzenia faktu: nowe karty GeForce są niezwykle mocne, a na papierze ich wydajności wrećz zachwycają. Czy mają oprócz tego jakieś negatywne cechy, które sprawiałyby, że nie warto wydawać na nie pieniędzy? Wybraliśmy siedem kluczowych elementów, jakie mogą o tym zadecydować. Musisz je poznać przed podjęciem decyzji zakupowej.

DLSS 3 i Lovelace czyli ray tracing do potęgi

Nvidia wyraźnie zapowiedziała swoją nową architekturę - czyli Ada Lovelace - jako przełom w ray tracingu. W jaki sposób udało się osiągnąć doskonałe rezultaty na tym polu? Rdzenie procesora graficznego korzystają z nowej funkcji o nazwie shader execution reordering. Odpowiada ona za szybsze o 25% renderowanie. Poza tym wprowadzono w architekturze specjalne podzespoły, które czynią obsługę procesu jeszcze bardziej wydajną (np. Opacity Micro-Maps). Do tego dochodzi DLSS 3 pracujące na rdzeniach Tensor nowej generacji oraz sztuczna inteligencja odpowiedzialna za skalowanie obrazu. Efekty na poniższym wideo:

Poprzednia wersja DLSS korzystała z uczenia maszynowego do generowania nowych pikseli, pozwalając kartom graficznym GeForce na uruchamianie gier w niższych rozdzielczościach (dla lepszej wydajności) zanim skalowała je do rozdzielczości monitora. DLSS 3 tworzy nowe ramki to zbadania optymalnej jakości obrazu. Piksele renderowane są w czasie rzeczywistym, co wpływa bardzo pozytywnie na szybkość rozgrywki.

GeForce RTX 4090 jest piekielnie szybka

Fot.: Nvidia

RTX 4090 jest znacznie szybsza od dotychczasowego flagowca, czyli RTX 3090 Ti. Podczas prezentacji pokazano to na przykładzie kilku gier. RTX 4090 we Flight Simulator była dwukrotnie szybsza, w nowej wersji Portal (z ray tracingiem) trzykrotnie, zaś czterokrotnie w demie Nvidii, służącym testowaniu ray tracingu - Racer X.

GeForce RTX 4090 nie jest dla graczy

Po przeczytaniu poprzednich akapitów można poczuć się skołowanym. No bo jak to? Tutaj doskonałe wyniki w grach, a tu nagle, że karta nie jest dla graczy? RTX 4090 ma 24 GB pamięci GDDR6X i kosztuje niemal 8 tys. złotych (1599 dolarów). Sugeruje to raczej zastosowania dla profesjonalistów, a gry - owszem, wypadają super, jednak z możliwości układu skorzystają przede wszystkim osoby zajmujące się grafiką i obróbką materiałów wideo.

RTX 4080 w wersjach 12 GB i 16 GB mocno się różnią

Fot.: Nvidia

Nvidia pokazała RTX 4080 w dwóch wersjach - 12 i 16 GB. Ta druga kosztuje tyle samo, co RTX 3080 Ti, edycja z 12 GB jest o 300 dolarów tańsza. Ale oprócz cen różni się także ich konstrukcja, ze szczególnym uwzględnieniem procesora graficznego - choć ma tą samą nazwę. Dlatego różnica nie tkwi tylko w ilości pamięci RAM, ale (jak pokazuje to specyfikacja powyżej) także szyną pamięci i ilością rdzeni CUDA. To wprowadza w błąd potencjalnych nabywców. Można bowiem myśleć, że będzie się mieć tak samo wydajną kartę, ale z mniejszą ilością RAM. Niestety, różnice w wydajności będą spore. Jak duże? Odpowiedź na to pytanie przyniosą benchmarki, które wkrótce pojawią się w sieci.

RTX 40 swoje kosztuje

Ustalone przez producenta cena referencyjna RTX 4090 to 1599 dolarów (ok. 7,7 tys. zł) - 99 dolarów więcej niż kosztuje RTX 3090. GeForce RTX 4080 16 GB to wydatek 1199 dolarów, czyli tyle samo, co RTX 3080 Ti oraz 400 więcej, niż za RTX 3080. Edycja 12 GB to z kolei 899 dolarów.

RTX 30 to wciąż świetny wybór

Rodzina RTX 40 to nowość, ale nie zapominajmy o poprzedniej. Karty RTX 30 wciąż są na rynku, a po szaleństwie cenowym w pierwszej połowie 2022 roku ich koszt stał się przystępny. Wciąż doskonale sprawdzają się we wszystkich zastosowaniach - od gier po obróbkę wideo. Ponadto spadła popularność Ethereum, które przeszło na inny model wydobywania, dlatego używane (mniej lub bardziej) układy można nabyć w przyjemnych cenach. Jeśli nie musisz koniecznie mieć najnowszej karty, dowolny model RTX 30 wciąż będzie świetnym wyborem.

Na GeForce świat się nie kończy

Choć Nvidia jest szalenie popularna, AMD nie śpi i również szykuje swoje propozycje. Będą one oparte na RDNA3, a ich premiera nastąpi 3 listopada, niecały miesiąc po wejściu na rynek nowych RTX-ów. Może okazać się, że będą tak samo dobre lub nawet lepsze, a zarazem tańsze.

Dlatego jeśli myślisz o nowej karcie graficznej, rozsądnie będzie poczekać do połowy listopada, gdy układy Nvidii oraz AMD będą już przetestowane. Możesz także spodziewać się naszego autorskiego testu RTX 4090. Ale zanim to nastąpi, zobacz ciemne strony RTX 4000!

Źródło: PC World