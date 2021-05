Gearbox Software i 2K Games tworzą ostatnią wspólną grę?

Studio stojące ze serią Borderlands zapowiedziało, że w przyszłym roku zadebiutuje ich najnowsza oryginalna marka. Gearbox Software pracuje nad nią razem z 2K Games i najprawdopodobniej jest to ich ostatni wspólny projekt.

Taka informacja opublikowana została we wczorajszym raporcie finansowym Take-Two Interactive. Producent nie podzielił się na ten moment żadnymi konkretami dotyczącymi produkcji, więc nie wiemy jeszcze nic o tytule, czy nawet gatunku powstającej gry. Ma ona być jednak jedną z kluczowych gier Take-Two w przyszłym roku. Jest to spore zaskoczenie, biorąc pod uwagę fakt, że producent serii Borderlands jest podległy grupie Embracer, a więc bezpośredniemu konkurentowi Take-Two. Fakt, że praca będzie kontynuowana może sugerować, że gra jest już w zaawansowanym stadium produkcji.

Gearbox Software zostało wykupione przez Embracer w lutym tego roku. Już wtedy 2K Games opublikowało komunikat, w którym oświadczyło, że ta operacja nie ma wpływu na ich współpracę ze studiem Gearbox, ani nie zmienia ich roli jako wydawcy gier Borderlands oraz innych tytułów, nad którymi pracują ze studiem. Takie oświadczenie pozwala przypuszczać, że prace nad wspomnianą grą trwają już od dłuższego czasu.

Warto podkreślić, że samo Take-Two zapowiedziało, iż kolejne lata będą dla nich niezwykle pracowite. Zapewnili oni, że do końca 2024 roku wydadzą aż 62 gry, średnio 21 tytułów w roku. Wśród nich mają znaleźć się cztery kluczowe wydania, z czego dwa z nich stworzą kompletnie nowe marki na rynku. Jedną z nich jest najprawdopodobniej ta, nad którą pracuje Gearbox. Take-Two planuje wydanie dziesięciu gier mobilnych, z czego sześć z nich ma być nowymi tytułami. Do tego możemy spodziewać się sześciu nowych odsłon poprzednio wydanych gier, wliczając w to wersje GTA V oraz Red Dead Redemption 2 na konsole PlayStation 5 i Xbox Series X|S.

Już 12 czerwca rozpoczną się targi E3, jedno z największych wydarzeń w świecie elektronicznej rozgrywki. Czy będzie to zatem idealne miejsce na ogłoszenie nowej marki, nad którą pracują Gearbox Software i 2K Games?

