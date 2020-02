Gearbox zaprasza na Walentynki w stylu Borderlands czyli "Dzień Złamanych Serc"

Nowa aktualizacja do Borderlands 3 wprowadzi wydarzenie z okazji walentynek oraz podniesie maksymalny poziom postaci.

Już jutro zadebiutuje nowa aktualizacja do gry Borderlands 3, która wprowadzi zwiększenie maksymalnego poziomu postaci oraz wydarzenie, z okazji nadchodzących Walentynek – "Dzień Złamanych Serc" (oryg. "The Broken Hearts Day").

Podobnie, jak w przypadku eventu z okazji Halloween, wydarzenie rozpoczniemy od rozmowy z Maurice'm. Tym razem, niepokojący dinozauro-robot, poprosi nas o łamanie serc – dosłownie. Wystarczy, że będziemy zestrzeliwać serca, które krążą nad przeciwnikami w całej galaktyce - w zamian za to zostaniemy sowicie wynagrodzeni, a Maurice będzie mógł przeprowadzić swoje dziwaczne badania nad ludzkimi emocjami. Na szczęście, możemy to robić przy okazji wykonywania wszystkich aktywności. Ciekawym dodatkiem jest to, że pękającym sercom będą towarzyszyć różne efekty, np wybuch lub wypadnięcie przedmiotu.

Serca nad przeciwnikami pojawią się już w czwartek, 13 lutego i będziemy je mogli niszczyć przez tydzień, czyli do 20 lutego. Twórcy umożliwili graczom wybór, czy chcą brać udział w wydarzeniu, jeśli nie mają oni ochoty oglądać wirujących serduszek – wystarczy, że wyłączą opcję "Dzień Złamanych Serc" w głównym menu.

W zamian za udział w evencie otrzymamy przedmioty do personalizacji naszych postaci oraz dwie legendarne bronie - karabin snajperski marki Jakobs - "Wedding Invitation" oraz pistolet maszynowy "Terminal Polyaimorous" z logo firmy Maliwan.

Studio Gearbox ujawniło również, że pracuje już nad następnymi aktualizacjami, które usprawnią rozgrywkę. Otrzymamy m.in. możliwość przewinięcia filmików w grze oraz ulepszony system rozwoju postaci - Guardian Rank.

źródło: Gearbox Software