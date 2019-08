Gears 5 bez loot boxów, mikrotransakcje będą przyjazne dla graczy

Gears 5 zapowiada się coraz ciekawej, twórcy ujawnili, że gra będzie pozbawiona m.in. loot boxów, a cały system mikrotransakcji będzie niezwykle przyjazny dla graczy.

Z każdym dniem przybliżającym nas do premiery Gears 5, wiemy coraz więcej na temat produkcji studia The Coalition. Ryan Cleven - dyrektor ds. projektowania gry wieloosobowej w Gears 5, w wywiadzie dla serwisu gamesindustry.biz, ujawnił jak będzie wyglądać system monetyzacji gry.

Ryan Cleven zdradził, że najnowsza gra studia The Coalition nie tylko będzie pozbawiona loot boxów, ale również płatnej przepustki sezonowej. Wygląda na to, że Gears 5 zapowiada nam się na kolejną "grę jako usługę", która będzie otrzymywać ogrom nowej, a przy tym darmowej, zawartości jeszcze długo po premierze. Z wywiadu przeprowadzonego przez serwis gamesindustry.biz dowiedzieliśmy się również, że choć mikrotransakcje zawitają do gry, to będą one przyjazne dla graczy.

W Gears 5 znajdziemy sklep, który będzie oferować graczom dodatkowe kosmetyczne przedmioty za walutę premium. Co ważne, gracze otrzymają możliwość zdobycia przedmiotów kosmetycznych również poprzez samo granie i wykonywanie wyzwań w grze. W ostatecznym rozrachunku waluta premium ma jedynie przyspieszyć zdobywanie nowych ozdób.

Po prostu czuliśmy, że loot boxy nie pasują do Gears i chcieliśmy zawczasu szukać możliwych rozwiązań, nawet przed wszystkimi kontrowersjami z nimi związanymi. - Ryan Cleven, The Coalition

Czy system dodatkowych płatności w Gears 5 rzeczywiście jest tak przyjazny dla graczy? O tym przekonamy się już 10 września, kiedy to najnowsza odsłona serii Gears of War zadebiutuje na PC i konsoli Xbox One.

źródło: gamesindustry.biz