Gears 5 dostępne w przedsprzedaży, Microsoft prezentuje limitowaną edycję konsoli Xbox One X

Premiera Gears 5 już niebawem, dla największych sympatyków serii Microsoft przygotował wyjątkową edycję konsoli Xbox One X.

Kolejna odsłona serii Gears of War zmierza do nas wielkimi krokami, gra zadebiutuje już na początku września. Z tej okazji polski oddział Microsoftu poinformował o rozpoczęciu przedsprzedaży gry i wprowadzeniu na nasz rynek limitowanej edycji konsoli Xbox One X inspirowanej właśnie Gears 5.

Zestaw o nazwie Xbox One X Gears 5 Limited Edition jest już dostępny w największych polskich sklepach oraz na stronie Microsoftu w cenie 2099 złotych. Trzeba przyznać, że cena jest dość atrakcyjna, szczególnie jeśli weźmiemy pod uwagę zawartośc zestawu, w którym znajdziemy:

Konsolę Xbox One X 1TB w edycji limitowanej Gears 5

Kontroler bezprzewodowy Xbox w edycji limitowanej Kait Diaz

Pełną wersję gry Gears 5 Ultimate Edition w wersji cyfrowej do pobrania (uprawnia do uruchomienia gry przed premierą od 6 września 2019)

Pełne wersje gier Gears of War: Ultimate Edition oraz Gears of War 2, 3 i 4 w wersji cyfrowej do pobrania

1 miesiąc próbnej subskrypcji Xbox Game Pass

1 miesiąc subskrypcji Xbox Live Gold

Kabel HDMI High-Speed

Przewód zasilający

Gear 5 to zupełnie nowy rozdział w historii serii. Po raz pierwszy główną protagonistką będzie postać żeńska - Kat Diaz. Do tego możemy liczyć na nowych przeciwników, bronie oraz tryby rozgrywki. Więcej informacji o jednym z nowych trybów PvP - Eskalacji, możecie znaleźć tutaj.

Gears 5 pojawi się na sklepowych (i cyfrowych) półkach już 10 września na konsoli Xbox One oraz PC (Windows 10).