Gears 5 i Resident Evil za darmo na Xbox One i Xbox Series X

Microsoft ujawnił dzisiaj listę darmowych gier, które mogą pobrać posiadacze konsol Xbox One, Xbox Series X i Xbox Series S oraz abonamentu Xbox Live Gold.

Microsoft odkąd mocno inwestuje w rozwój usługi Game Pass, nieco po macoszemu traktuje darmowe gry w ramach akcji Games with Gold. Z reguły trafiają tam już mocno wysłużone produkcje bądź dzieła niezależnych twórców. Tym razem jednak amerykański producent postanowił nas pozytywnie zaskoczyć i przygotował ofertę, która powinna trafić w gusta wielu graczy, a szczególnie tych którzy właśnie zaczynają swoją przygodę z konsolami Microsoftu, za sprawą Xbox Series X bądź Series S.

Zdecydowanie największą produkcją, którą gracze będą mogli za darmo pobrać w lutym dzięki Xbox Live Gold to Gears 5, czyli najnowsza odsłona kultowej serii Gears of War. Jest to bezapelacyjnie jedna z najlepszych gier na wyłączność konsol Microsoftu, jaka ukazała się w ósmej generacji. Co więcej, twórcy zadbali o potężną aktualizację, która sprawia, że Gears 5 działa i wygląda jeszcze lepiej na Xbox Series X/S.

Na co jeszcze możemy liczyć w lutym? Przede wszystkim na remake pierwszej odsłony serii Resident Evil oraz ciekawą grę z gatunku metroidvania - Dandara: Trials of Fear Edition (co ciekawe, od przyszłego tygodnia będzie ona dostępna za darmo również na PC). W ramach wstecznej kompatybilności zagramy również w takie klasyki jak: Indiana Jones and the Emperor’s Tomb (z pierwszego Xboxa) oraz Lost Planet 2 (z Xbox 360).

Pełna rozpiska gier i ich dostępność w lutowym Games With Gold prezentuje się następująco:

Gears 5 - gra dostępna od 1 do 28 lutego

Resident Evil - gra dostępna od 1 do 28 lutego

Dandara: Trials of Fear Edition - gra dostępna od 16 lutego do 15 marca

Indiana Jones and the Emperor’s Tomb - gra dostępna od 1 do 15 lutego

Lost Planet 2 - gra dostępna od 16 do 28 lutego

Przy okazji Microsoft przekazał nam również mniej optymistyczne informacje - abonament Xbox Live Gold podrożeje. O ile miesięczna opłata zwiększy się jedynie o dolara, to już w przypadku płatności za trzy miesiące z góry zapłacimy więcej o 5 dolarów. Największa podwyżka czeka jednak osoby, które kupowały abonament na pół roku z góry. Od teraz sześć miesięcy Xbox Live Gold kosztować będzie niemal 60 dolarów, czyli o 20 dolarów więcej niż dotychczas. Z pewnością nie jest to dobra wiadomość dla osób regularnie grających po sieci.

