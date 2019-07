Gears 5 - twórcy prezentują szczegóły na temat trybu Eskalacji

Twórcy gry Gears 5 - studio The Coalition, pochwalili się nowościami, jakie w najnowszej odsłonie serii trafią do trybu pvp - Eskalacji.

Wraz ze zbliżającą się premierą Gears 5 (już nie of War) poznajemy coraz więcej szczegółów na temat produkcji studia The Coalition. Twórcy gry ujawnili nam nowe szczegóły na temat trybu pvp - Eskalacji. Podstawowe założenia trybu Eskalacji są dość proste, dwie pięcioosobowe drużyny rywalizują ze sobą o przejęcie kontroli nad trzema pierścieniami, które znajdują się na mapie. Zespół, który jako pierwszy uzyska 250 punktów wygrywa rundę, możliwe jest również osiągnięcie zwycięstwa poprzez tzw. dominację - gdy zespół przejął kontrolę nad wszystkim trzema pierścieniami. Mecz kończy się gdy jedna z drużyn wygra siedem rund.

To jednak nie wszystko, aby urozmaicić rozgrywkę, twórcy zdecydowali, że co runda na mapie pojawiać się będą nowe bronie, a wraz z postępami w meczu czas "respawnu" graczy ulegnie skróceniu. Jak podkreślił Ryan Cleveland, reżyser trybu multiplayer Gears 5 - "Eskalacja to najlepszy tryb pvp skupiony na realizacji celów w Gears 5, wydobywa on najlepsze elementy z gry indywidualnej, pracy zespołowej oraz strategii."

Warto też przypomnieć, że to nie jedyne nowości jakie czekają na nas w Gears 5. Na ostatnich targach E3 zaprezentowano zupełnie nowy tryb kooperacji - "Escape", w którym to trzyosobowe zespoły muszą niszczyć wylęgarnie głównych adwersarzy - "Szarańczy". Żeby nie było za łatwo, to na wykonanie zadania mamy ograniczony czas.

Gears 5 zadebiutuje 10 września na konsoli Xbox One oraz PC (Windows 10).

źródło: wccftech.com