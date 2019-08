Gears POP - mobilna odsłona serii Gears of War już niebawem zadebiutuje na Androidzie i iOS-ie

Microsoft ujawnił, że już za kilak dni wszyscy chętni będą mogli sięgnąć po mobilną odsłonę serii Gears of War - Gears POP.

Gears POP był do tej pory dostępy tylko dla wybranych użytkowników, jednak jak poinformowali twórcy gry, wszystko zmieni się już za kilka dni. Po raz pierwszy o grze mobilnej w uniwersum Gears of War usłyszeliśmy podczas targów E3 w 2018 roku. Co prawda Microsoft regularnie raczył nas kolejny informacjami na temat produkcji, ale tajemnicą wciąż pozostawała oficjalna data premiery, aż do teraz. Microsoft pochwalił się, że Gears POP trafi na urządzenia mobilne już 22 sierpnia.

Gears POP to produkcja skupiona na rywalizacji PvP, w której zbieramy bohaterów, a następnie wystawiamy ich do walki z innymi graczami. Na start gra zaoferuje nam trzydzieści najbardziej znanych postaci z uniwersum Gears of War. Naszych podkomendnych możemy rozwijać, a na polu bitwy musimy starać się wykorzystać ich unikatowe zdolności. O tym jak owa produkcja prezentuje się w akcji, możecie przekonać się z poniższego materiału wideo.

Data premiery mobilnej odsłony serii z pewnością nie jest przypadkowa. Już 5 września zadebiutuje Gears 5, a zarówno wydawcy, jak i twórcom, zależy, aby o marce Gears of War było w nadchodzących dniach jak najgłośniej.