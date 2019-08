Zapowiedziana w zeszłym roku gra strategiczna Gears Tactics, trafi również na konsolę Xbox One.

Gears Tactics zapowiedziano podczas zeszłorocznych targów E3. Wówczas dowiedzieliśmy się, że gra będzie reprezentować gatunek strategicznych gier turowych. Krótki gameplay zdradził nam również, że jest ona mocno inspirowana najnowszymi odsłonami serii XCOM. Podczas pierwszej prezentacji podkreślono, że produkcja zmierza wyłącznie na PC, jednak Rod Fergusson - szef studia The Coalition (odpowiedzialnego za markę Gears of War), ujawnił, że Gears Tactics trafi również na konsolę Xbox One.

Dowiedzieliśmy się również, że nad tytułem pracuje bezpośrednio studio Splash Damage (Brink, Dirty Bomb), a nie jak wcześniej przypuszczano oddział The Coalition. Niestety Rod Fergusson nie zdradził kiedy, choćby w przybliżeniu, możemy spodziewać się debiutu produkcji.

Dla przypomnienia, Gears Tactics będzie prequelem poprzednich gier z uniwersum Gears of War. Akcja gry rozpocznie się dwanaście lat przed wydarzeniami przedstawionymi w pierwszej części serii. Produkcja studia Splash Damage ma nam zaoferować, dobrze znane z serii, brutalne starcia (w tym z bossami) oraz interesującą historię w kampanii dla jednego gracza.

W oczekiwaniu na Gears Tactcis możecie sięgnąć po Gears 5. Najnowsza odsłona serii trafi do sprzedaży już 10 września na PC i Xbox One.