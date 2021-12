Generatory pary Laurastar - nowy sposób prasowania

Choć większość ludzi nie przepada za prasowaniem, nie musi być ono jedną z najbardziej żmudnych domowych czynności. Możemy skorzystać m.in. z nowoczesnych rozwiązań technologicznych opartych na suchej parze. Generatory pary usprawniają nieprzyjemny obowiązek i podnoszą nasz komfort pracy.

Nowoczesne technologie trafiają do naszych domów i ułatwiają codziennie obowiązki. Firma Laurastar, światowy lider w dziedzinie profesjonalnych systemów do prasowania do użytku domowego, prezentuje kolekcję przenośnych generatorów pary Laurastar Lift.

Czym są generatory pary?

Generator pary to urządzenie, które wyrzuca parę wodną i pozwala na szybkie oraz skuteczne wyprasowanie nawet wyjątkowo mocnych zagnieceń. Możemy używać go zarówno w przypadku grubych, jak i delikatnych materiałów. Umożliwia także prasowanie pionowe oraz wygładzanie kilku warstw tkanin jednocześnie. Generatory pary są skuteczniejsze niż klasyczne żelazka, mają właściwości bakteriobójcze i nie przypalają ubrań. Wybór tego typu urządzenia niesie ze sobą wiele zalet, w tym między innymi wydajność i efektywność.

Generatory pary Laurastar

Kolekcję przenośnych generatorów pary Laurastar Lift charakteryzują nowoczesny design dostępny w ośmiu modnych kolorach, kompaktowe rozmiary i nowoczesna technologia. Prasowanie jest łatwiejsze i wygodniejsze dzięki profesjonalnemu żelazku, aktywnej stopie żelazka czy pulsacyjnej parze. Generatory pary Lift i Lift Plus posiadają Atest Higieniczny Państwowego Zakładu Higieny przy Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego. Co więcej, Ultradelikatna Sucha Para wykorzystywana we wszystkich urządzeniach Laurastar eliminuje 99,99% bakterii i wirusów (w tym koronawirusów), 100% roztoczy oraz gruntownie odświeża prasowany materiał.

Generator Pary Laurastar Lift Original Red

Ciśnienie pary: Stałe ciśnienie, 3.5 Bara

Stałe ciśnienie, 3.5 Bara Maksymalna prędkość wyrzutu pary: 28 m/s

28 m/s Stały wyrzut pary: 15 m/s

15 m/s Czas prasowania: Nieograniczony

Nieograniczony Moc urządzenia: 2200 W

2200 W Kontrolka gotowości pary: Tak

Tak Stopa żelazka: Aluminiowa

Aluminiowa Podkładka pod gorące żelazko: Tak

Tak Waga żelazka: 1 kg

1 kg Ustawienia temperatury: 2-stopniowe manualne

2-stopniowe manualne Pojemność zbiornika: Ok 1.1 litra

Ok 1.1 litra Widoczny poziom wody: Tak

Tak Sygnalizator pustego zbiornika na wodę: Tak

Tak Rączka zbiornika: Tak

Tak Systemy odkamieniające: Tak

Tak Rodzaj systemu odkamieniania generatora: Wymienne wkłady filtrujące

Wymienne wkłady filtrujące Długość przewodu zasilania: 2 m

2 m Długość przewodu parowego: 1.95 m

1.95 m Całkowita waga: 5.3 kg

Cena: 1 999 zł - przejdź do oferty

Generator Pary Laurastar Lift Plus Ultimate Black

Ciśnienie pary: Stałe ciśnienie, 3.5 Bara

Stałe ciśnienie, 3.5 Bara Maksymalna prędkość wyrzutu pary: 28 m/s

28 m/s Stały wyrzut pary: 15 m/s

15 m/s Czas prasowania: Nieograniczony

Nieograniczony Moc urządzenia: 2200 W

2200 W Kontrolka gotowości pary: Tak

Tak Stopa żelazka: Aluminiowa 3D

Aluminiowa 3D Podkładka pod gorące żelazko: Tak

Tak Waga żelazka: 1 kg

1 kg Ustawienia temperatury: 2-stopniowe manualne

2-stopniowe manualne Pojemność zbiornika: Ok 1.1 litra

Ok 1.1 litra Widoczny poziom wody: Tak

Tak Sygnalizator pustego zbiornika na wodę: Tak

Tak Rączka zbiornika: Tak

Tak Systemy odkamieniające: Tak

Tak Rodzaj systemu odkamieniania generatora: Wymienne wkłady filtrujące

Wymienne wkłady filtrujące Długość przewodu zasilania: 2.3 m

2.3 m Długość przewodu parowego: 1.95 m

1.95 m Całkowita waga: 5.5 kg

Cena: 2 499 zł - przejdź do oferty

Generator Pary Laurastar Lift Xtra 1980

Ciśnienie pary: Stałe ciśnienie, 3.5 Bara

Stałe ciśnienie, 3.5 Bara Maksymalna prędkość wyrzutu pary: 28 m/s

28 m/s Stały wyrzut pary: 15 m/s

15 m/s Czas prasowania: Nieograniczony

Nieograniczony Moc urządzenia: 2200 W

2200 W Kontrolka gotowości pary: Tak

Tak Stopa żelazka: Aluminiowa 3D

Aluminiowa 3D Podkładka pod gorące żelazko: Tak

Tak Waga żelazka: 1 kg

1 kg Ustawienia temperatury: brak

brak Pojemność zbiornika: Ok 1.1 litra

Ok 1.1 litra Widoczny poziom wody: Tak

Tak Sygnalizator pustego zbiornika na wodę: Tak

Tak Rączka zbiornika: Tak

Tak Systemy odkamieniające: Tak

Tak Rodzaj systemu odkamieniania generatora: Wymienne wkłady filtrujące

Wymienne wkłady filtrujące Długość przewodu zasilania: 2.3 m

2.3 m Długość przewodu parowego: 1.95 m

1.95 m Całkowita waga: 5.5 kg

Cena: 2 799 zł - przejdź do oferty

O firmie

Szwajcarska marka Laurastar jest obecna na rynku już od ponad 35 lat, a innowacyjny Laurastar Magic był pierwszym systemem do prasowania do użytku domowego, który posiadał deskę z funkcją nadmuchu i zasysania oraz sprzedał się w ponad milionie egzemplarzy. Firma jest laureatem wielu prestiżowych nagród na całym świecie, a jej produkty posiadają atesty PZH. Laurastar rewolucjonizuje domowe prasowanie i zapewnia profesjonalne rezultaty w domowych warunkach, przy okazji wspierając środowisko i używając surowców wtórnych. W ofercie znajdziemy również: systemy do prasowania, parownice oraz deski do prasowania i akcesoria.

