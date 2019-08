Genesis - nowa gra z gatunku MOBA zadebiutuje już w sierpniu

Gry z gatunku MOBA wciąż mają się dobrze, a już w sierpniu zadebiutuje kolejny ich przedstawiciel - Genesis.

Choć obecnie trwa moda na gry battle royale i każdy producent chce mieć swojego reprezentanta w tym gatunku, to trzeba pamiętać, że był taki okres, w którym to królowały gry MOBA (Multiplayer online battle arena). League of Legends, Dota 2 czy Smite wciąż cieszą się sporą popularnością. Chińskie studio Rampage Games postanowiło iść pod prąd współczesnych trendów i zapowiedziało grę z gatunku MOBA - Genesis. Co więcej, produkcja ma trafić na rynek już w połowie sierpnia tego roku na PlayStation 4. Dzisiejszemu ogłoszeniu towarzyszy premiera efektownego zwiastuna produkcji.

Genesis nie będzie jednak typowym przedstawicielem gatunku MOBA, przede wszystkim gra ma wyróżniać się znakomitą oprawą graficzną, która powstała na bazie silnika Unreal Engine 4. Gracze będą mogli uczestniczyć nie tylko w starciach PvP (5 vs 5), ale również w innych trybach, w tym w pełnoprawnej kampanii fabularnej, którą będziemy mogli rozegrać w kooperacji. Na co jeszcze warto zwrócić uwagę? Na sterowanie, Genesis zostało zaprojektowane z myślą o kontrolerach i tylko one będą oficjalnie wspierane przez twórców. Co ciekawe, gra ma w późniejszym terminie zadebiutować również na PC, jednak i tutaj nie będziemy mogli liczyć na obsługę za pomocą myszki/klawiatury.

Produkcja studia Rampage Games będzie grą darmową z mikropłatnościami, jak one będą dokładnie wyglądały? Tego jeszcze nie wiemy, ale śmiało możemy założyć, że skupiać się będą na kosmetycznych dodatkach. Więcej na temat Genesis znajdziecie na oficjalnie stronie gry, tam też możecie się wstępnie zarejestrować, za co otrzymacie dodatkowe nagrody podczas premiery gry.

źródło: gematsu.com