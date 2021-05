Genetycznie zmodyfikowane owady w Brazylii i nie tylko

Modyfikacja genetyczna staje się co raz popularniejsza. Tym razem będące obiektem badań owady zostaną wypuszczone w Brazylii, ale to dopiero początek.

Spis treści

Całkiem niedawno donosiliśmy o nowym projekcie naukowym, w ramach którego, badacze zmienili DNA komarów tak, aby zmniejszyć ich populację i tym samym rozprzestrzenianie przez nie groźnych chorób (szczegóły projektu znajdziecie tutaj). Owady te, zgodnie z zapowiedziami, zostały już wypuszczone na Florydzie, jednak na wyniki eksperymentu trzeba będzie jeszcze poczekać. Widocznie zachęceni perspektywami oraz własnymi działaniami naukowcy, z biotechnologicznej firmy Oxitec, nie zamierzają jednak w tym czasie próżnować i już przygotowują kolejny, genetycznie zmodyfikowany gatunek.

Depopulacja szkodników

Jak wynika z najnowszych doniesień, tym razem padło na Spodoptera frugiperda. Jest to gatunek tzw. motyla jesiennego, który z wyglądu nieco przypomina popularne u nas ćmy (ale znacznie mniejsze. O ile w formie rozwiniętej owady te nie stanowią żadnego problemu, to będąc w fazie larwalnej są wyjątkowo uciążliwymi szkodnikami. Gąsienice Spodoptera frugiperdasą są na tyle żarłoczne, że potrafią niszczyć całe uprawy, powodując ogromne straty, a nawet niedobory żywności w niektórych regionach świata.

Wobec powodowanych przez gąsienice problemów, również w tym wypadku naukowcy z Oxitec postanowili zastosować identyczną metodę, jak w zwalczaniu komarów. Mianowicie, w kodzie genetycznym owadów umieszczono gen, powodujący uzależnienie od pewnego rodzaju antybiotyku. Co istotne, uzależnienie będzie aktywne jedynie w przypadku samic, które bez otrzymania wspomnianego antybiotyku - nie przeżyją.

Samce natomiast będą jedynie nosicielami genu i w wyniku rozmnażania będą przekazywać go potomstwu. Tym sposobem eliminowane będą samice z kolejnych pokoleń, co ostatecznie doprowadzi do depopulacji całego gatunku.

W pierwszej kolejności, genetycznie zmodyfikowane owady zostaną wypuszczone w Brazylii, która jest jednym z państw mających największe problemy z tymi szkodnikami. Następnie, jeśli eksperyment się powiedzie, podobny zabieg zostanie przeprowadzony na innych terenach występowania Spodoptera frugiperda, czyli w Ameryce Północnej, Środkowej i Południowej, a także w Afryce.

Plusy i minusy

Konsekwencje prowadzenia tego typu praktyk mogą być różne i miejmy nadzieję, że nie będą podobne do tych, znanych z horrorów o zmutowanych organizmach. Realnie jednak, sukces w zwalczaniu Spodoptera frugiperd może być początkiem stosowania podobnych zabiegów również w przypadku innych szkodników. To z kolei byłoby bardzo dobrą informacją z perspektywy nie tylko ochrony upraw oraz żywności, ale całego środowiska.

W ostatnich latach bowiem odnotowywana jest rosnąca ilość występowania odporności na stosowane w rolnictwie pestycydy, co przykłada się na to, że stosowana jest ich co raz większa ilość. To natomiast jest szkodliwe dla całego ekosystemu.

Z drugiej jednak strony, może to wpłynąć negatywnie naturalny łańcuch pokarmowy, a mniejsza ilość owadów w ogóle, może przełożyć się bezpośrednio na występowanie gatunków, uwzględniających je w jadłospisie. Jak będzie ostatecznie, prawdopodobnie dowiemy się za jakiś czas.