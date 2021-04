Genialna promocja - realme X3 SuperZoom tańszy o 800 zł!

W RTV Euro AGD trwa świetna promocja na telefon realme - X3 SuperZoom to smartfon fotograficzny z peryskopowym obiektywem i ekranem 120 Hz, który kosztuje teraz 800 zł mniej. Zobaczcie, jakie inne właściwości posiada i czy warto zdecydować się na zakup.

Jeśli szukasz wydajnego smartfona w dobrej cenie, sprawdź promocję w sklepie RTV Euro AGD. Wśród przecenionych modeli telefonów pojawił się model realme X3 SuperZoom, który po obniżce kosztuje 1 699 zł (regularna cena to 2 499 zł) - przejdź do oferty. Promocja trwa tylko do 30 kwietnia, więc warto się pośpieszyć. Niższa cena obowiązuje z kodem RTO28043004C, który naliczy się automatycznie w koszyku.

realme X3 SuperZoom - specyfikacja

Przekątna wyświetlacza: 6,6 "

Rozdzielczość ekranu: 2400 x 1080 pikseli

Częstotliwość odświeżania ekranu: 120 Hz

Wyświetlacz: Full HD+

Aparat tylny: 64 Mpix + 8 Mpix + 8 Mpix + 2 Mpix

System operacyjny: Android 10

Procesor: Qualcomm Snapdragon 855+ 8-rdzeniowy

Pamięć RAM: 12 GB

Pamięć wbudowana: 256 GB

Pojemność baterii: 4200 mAh

Menu w języku polskim: tak

Złącza: USB typ C

