Genialna wyprzedaż w RTV Euro AGD (IT i gaming) - co kupisz taniej? [23.11.2021]

Odkrywaj rabaty i wykorzystaj zniżki na wybrane urządzenia, w tym m.in.: smartfony, telewizory, laptopy czy sprzęt AGD i RTV. Przeceny są naprawdę atrakcyjne - sami sprawdźcie.

Lepiej jak jest Hotdeal to kolejna akcja promocyjna w sklepie RTV Euro AGD, która umożliwia tańszy zakup wybranych urządzeń tylko przez określony czas. Codziennie pojawiają się nowe oferty z kategorii IT i gaming. Zobacz, które sprzęty zostały przecenione i co warto kupić taniej.

Kod rabatowy HOT2311 obowiązuje w dniu 23.11.2021 od godz. 00:00 do godz. 23:45 lub do wyczerpania liczby dostępnych sztuk produktów. Kod nie łączy się z innymi kodami rabatowymi. W ramach jednej transakcji można użyć tylko jednego kodu rabatowego.

Zobacz również:

MSI Katana GF76 11UD-249PL 17,3"144Hz Intel® Core™ i5-11400H

Ekran 17,3 cala, 1920 x 1080 pikseli 144 Hz

Procesor Intel® Core™ i5 11gen 11400H 2,7 - 4,5 GHz

Pamięć 16 GB DDR4 3200 MHz RAM

Dysk 512 GB SSD

Grafika NVIDIA® GeForce RTX™ 3050 Ti + Intel UHD Graphics

System operacyjny Windows 10 Home Edition

Przejdź do oferty

Acer Swift 3 SF314-511-57GL 14" Intel® Core™ i5-1135G7

Ekran 14 cali, 1920 x 1080 pikseli

Procesor Intel® Core™ i5 11gen 1135G7 2,4 - 4,2 GHz

Pamięć 8 GB LPDDR4X RAM

Dysk 512 GB SSD

Grafika Intel® Iris Xe Graphics

System operacyjny Windows 10 Home Edition

Przejdź do oferty

Trust GXT 707B Resto Gaming

Maksymalne obciążenie 150 kg

Materiał skóra ekologiczna (PU)

Kolor czarno-niebieski

Przejdź do oferty

HP Pavilion Gaming 500

Typ mechaniczna

Typ podłączenia USB, przewodowa

Podświetlenie klawiszy tak

Przejdź do oferty

Q-SMART Cobra Mask

Podświetlenie tak

Regulacja wysokości nie

Szerokość blatu 1200 mm

Kolor blat / stelaż czarny / czarny

Przejdź do oferty

Zobaczcie też: RTV Euro AGD: limitowane promocje - aktualna oferta