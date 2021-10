Genialna wyprzedaż w RTV Euro AGD - co kupisz taniej? [14.10.2021]

Odkrywaj rabaty i wykorzystaj zniżki na wybrane urządzenia, w tym m.in.: smartfony, telewizory, laptopy czy sprzęt AGD i RTV. Przeceny są naprawdę atrakcyjne - sami sprawdźcie.

Tajemnicza wyprzedaż to kolejna akcja promocyjna w sklepie RTV Euro AGD, która umożliwia tańszy zakup wybranych urządzeń tylko przez określony czas. Kod rabatowy to TAJEMNICA. Oferta jest aktywna do 18 października. Zobacz, które sprzęty zostały przecenione i co warto kupić taniej.

ASUS VivoBook S14 S433EA-AM745T

Ekran 14 cali, 1920 x 1080 pikseli

Procesor Intel® Core™ i5 11gen 1135G7 2,4 - 4,2 GHz

Pamięć 16 GB DDR4 3200 MHz RAM

Dysk 512 GB SSD

Grafika Intel® Iris Xe Graphics

System operacyjny Windows 10 Home Edition

Cena: 3 199 zł

Zobacz również:

Smartfon vivo Y20s

Aparaty tylny/przedni 13 Mpix + 2 Mpix + 2 Mpix / 8 Mpix

Pojemność baterii 5000 mAh

Pamięć 4 GB / 128 GB

Wyświetlacz 6,51 ", 1600 x 720 pikseli, 16 mln kolorów IPS

System operacyjny Android 11

Procesor 8-rdzeniowy Qualcomm Snapdragon 460

Cena: 599 zł

Krups Evidence EA8901

Typ ekspresu automatyczny

Dostępne napoje Americano, Cappuccino, Doppio, Espresso, Espresso Doppio, Espresso Macchiato, gorąca woda, kawa XL, Latte Macchiato, Ristretto, spienione mleko

Ciśnienie / Moc 15 barów / 1450 W

System spieniający mleko zintegrowany

Cena: 1 899 zł

Smartfon POCO F3 5G 8/256

Aparaty tylny/przedni 48 Mpix + 5 Mpix + 8 Mpix / 20 Mpix

Pojemność baterii 4520 mAh

Pamięć 8 GB / 256 GB

Wyświetlacz 6,67 ", 2400 x 1080 pikseli, AMOLED

System operacyjny Android 11

Procesor 8-rdzeniowy Qualcomm Snapdragon 870

Cena: 1 649 zł

Samsung Galaxy Z Fold3 5G 256GB

Aparaty tylny/przedni 12 Mpix + 12 Mpix + 12 Mpix / 4 Mpix

Pojemność baterii 4400 mAh

Pamięć 12 GB / 256 GB

Wyświetlacz 7,6 ", 2208 x 1768 pikseli, Infinity Flex Dynamic AMOLED 2X

System operacyjny Android 11

Procesor 8-rdzeniowy Samsung Snapdragon 888

Cena z kodem: 7 799 zł

HyperX Cloud Alpha HX-HSCA-BK/WW

Typ przewodowe, nauszne, zamknięte

Pasuje do PC/laptop

Typ podłączenia jack 3,5 mm

Pasmo przenoszenia 13 Hz - 27 kHz

Cena z kodem: 299 zł

Telewizor Philips 75PUS8505/12

Ekran 75 cali, 4K UHD / 3840 x 2160

Smart TV / Wi-Fi tak / tak

Częstotliwość odświeżania ekranu 50 Hz / 60 Hz

Technologia obrazu LED

Funkcje HDR, Wi-Fi, Bluetooth, USB - multimedia, USB - nagrywanie, obsługa głosowa, Ambilight

Złącza słuchawkowe, optyczne, CI+, Ethernet, 4x HDMI, 2x USB

Cena z kodem: 4 999 zł

Telewizor Hitachi QLED 65HAQ7350

Ekran 65 cali, 4K UHD / 3840 x 2160

Smart TV / Wi-Fi tak / tak

Częstotliwość odświeżania ekranu 50 Hz / 60 Hz

Technologia obrazu QLED, LED

Funkcje HDR, Wi-Fi, Bluetooth, USB - multimedia, USB - nagrywanie, obsługa głosowa

Złącza słuchawkowe, optyczne, CI+, Ethernet, 3x HDMI, 2x USB

Cena z kodem: 3 399 zł

Laptop HP 15s-eq2242nw 15,6" AMD Ryzen 7 5700U

Ekran 15,6 cala, 1920 x 1080 pikseli

Procesor AMD Ryzen™ 7 5700U 1,8 - 4,3 GHz

Pamięć 16 GB DDR4 3200 MHz RAM

Dysk 512 GB SSD

Grafika AMD Radeon™ Graphics

System operacyjny Windows 10 Home Edition

Cena z kodem: 2 999 zł

Smartfon vivo V21 5G Dusk Blue

Aparaty tylny/przedni 64 Mpix + 8 Mpix + 2 Mpix / 44 Mpix

Pojemność baterii 4000 mAh

Pamięć 8 GB / 128 GB

Wyświetlacz 6,44 ", 2408 x 1080 pikseli, AMOLED

System operacyjny Android 11

Procesor 8-rdzeniowy MediaTek Dimensity 800U

Cena z kodem: 1 699 zł

Sodastream Crystal + 2 butelki

Wskaźnik stopnia nasycenia wody tak

Wymiary opakowania 29 x 20 x 45 cm

Waga z opakowaniem 5,50 kg

Wyposażenie nabój z gazem CO2, instrukcja obsługi, karta gwarancyjna, 2 butelki

Cena z kodem: 499 zł

iRobot Roomba e5

Czas pracy/Czas ładowania 90 min. / 120 min.

Programator pracy/Wirtualna ściana tak / tak, moduł i funkcja

Ładowanie i wznawianie sprzątania nie

Automatyczny powrót do bazy i ładowanie tak

Czujniki antykolizyjny, krawędzi, kurzu, odległości, przeciw zaplątaniu się w kable, przeszkód, uskoku podłoża, wykrywający zabrudzone miejsca

Poziom hałasu 65 dB

Cena z kodem: 1 049 zł

Xiaomi Mi Watch Lite

Rodzaj uniwersalny

Rodzaj aktywności bieganie, jazda na rowerze, pływanie

Łączność bezprzewodowa Bluetooth 5.1

Czujnik tętna tak

Rozmiar wyświetlacza 1,4 "

Cena z kodem: 209 zł

