Genialna wyprzedaż w RTV Euro AGD - co kupisz taniej? [18.11.2021]

Odkrywaj rabaty i wykorzystaj zniżki na wybrane urządzenia, w tym m.in.: smartfony, telewizory, laptopy czy sprzęt AGD i RTV. Przeceny są naprawdę atrakcyjne - sami sprawdźcie.

Tajemnicza wyprzedaż to kolejna akcja promocyjna w sklepie RTV Euro AGD, która umożliwia tańszy zakup wybranych urządzeń tylko przez określony czas. W zależności od produktu oferta jest aktywna do 8, 10 lub 28 listopada. Zobacz, które sprzęty zostały przecenione i co warto kupić taniej.

Audio-Technica ATH-ANC900BT

Budowa słuchawek nauszne, zamknięte

Łączność bezprzewodowe z opcją kabla 3,5mm, Bluetooth

Mikrofon / Regulacja głośności tak / tak

Pasmo przenoszenia 5 - 45000 Hz

Cena z kodem: 899 zł - 549 zł

Apple AirTag 4 szt.

Przeznaczenie przedmioty

Sposób lokalizowania aplikacja

Współpracujący system operacyjny Apple iOS

Cena: 549 zł - 434,23 zł

Telewizor Sony KD-43X81J

Ekran 43 cale, 4K UHD / 3840 x 2160

Smart TV / Wi-Fi tak / tak

Częstotliwość odświeżania ekranu 50 Hz / 60 Hz

Technologia obrazu LED

Funkcje HDR, Wi-Fi, USB - multimedia, USB - nagrywanie

Złącza optyczne, CI+, Ethernet, 4x HDMI, 2x USB

Cena z kodem: 2 999 zł

ASUS X515JA-BQ1498T 15,6" Intel® Core™ i3-1005G1

Ekran 15,6 cala, 1920 x 1080 pikseli

Procesor Intel® Core™ i3 10gen 1005G1 1,2 - 3,4 GHz

Pamięć 8 GB DDR4 RAM

Dysk 512 GB SSD

Grafika Intel® UHD Graphics

System operacyjny Windows 10 Home Edition

Cena z kodem: 2 149 zł

Miele CM 6560 MilkPerfection

Typ ekspresu automatyczny

Dostępne napoje Café au lait, Caffe Latte, Cappuccino, czarna kawa, Espresso, Espresso Macchiato, Flat White, gorąca woda, gorące mleko, herbata czarna, herbata zielona, herbata ziołowa, Latte Macchiato, Ristretto, spienione mleko

Ciśnienie / Moc 15 barów / 1500 W

System spieniający mleko zintegrowany

Cena z kodem: 4 999 zł

Telewizor Hitachi QLED 65HAQ7350

Ekran 65 cali, 4K UHD / 3840 x 2160

Smart TV / Wi-Fi tak / tak

Częstotliwość odświeżania ekranu 50 Hz / 60 Hz

Technologia obrazu QLED, LED

Funkcje HDR, Wi-Fi, Bluetooth, USB - multimedia, USB - nagrywanie, obsługa głosowa

Złącza słuchawkowe, optyczne, CI+, Ethernet, 3x HDMI, 2x USB

Cena z kodem: 3 299 zł

Smartfon vivo V21 5G Dusk Blue

Aparaty tylny/przedni 64 Mpix + 8 Mpix + 2 Mpix / 44 Mpix

Pojemność baterii 4000 mAh

Pamięć 8 GB / 128 GB

Wyświetlacz 6,44 ", 2408 x 1080 pikseli, AMOLED

System operacyjny Android 11

Procesor 8-rdzeniowy MediaTek Dimensity 800U

Cena z kodem: 1 799 zł

Lodówka Bosch KGN36KLEB

Wymiary (wys.x szer.x gł.) 186 x 60 x 66 cm

Pojemność chłodziarki / zamrażarki 237 l / 89 l

Roczne zużycie energii 238 kWh = 147,56 zł rocznie

Poziom hałasu 39 dB

Bezszronowa (No Frost) tak pełny No Frost

Zmiana kierunku otwierania drzwi tak

Cena z kodem: 2 399 zł

