Genshin Impact - aktualizacja 1.3 z datą premiery. Mamy zwiastun

Przebojowe Genshin Impact już niebawem otrzyma kolejną dużą aktualizację, która wprowadzi do gry m.in. nową postać i wydarzenie.

Genshin Impact to jedno z największych "growych" zaskoczeń 2020 roku. Produkcja chińskiego studia MiHoYo z marszu podbiła serca graczy i może się już pochwalić wielomilionową bazą użytkowników. Jak przystało na produkcję sieciową, ta jest stale rozwijana. Do gry trafiło już mnóstwo nowej zawartości, w tym: nowe postacie, wydarzenia, przedmioty do zdobycia, a także zadania, a nawet obszary.

Jak się właśnie dowiedzieliśmy, kolejna duża aktualizacją Genshin Impact - oznaczona jako 1.3 - zadebiutuje już za niespełna dwa tygodnie - 3 lutego. Jakie nowości ze sobą przyniesie?

Genshin Impact - aktualizacja 1.3 - wszystko co wiemy

Aktualizacja 1.3 wprowadzi do Genshin Impact wyjątkowe, czasowe wydarzenie o nazwie Lantern Rite. Powiązane jest ono z prawdziwym "Świętem Latarni" - tradycyjnym chińskim świętem (które w tym roku odbędzie się 26 lutego). W jego trakcie gracze będą mogli wziąć udział w nowych aktywnościach i zdobyć liczne nagrody, w tym czterogwiazdkową postać oraz aż 1600 primogems (waluty premium w Genshin Impact).

Do gry zawita również nowa postać, tajemniczy wojownik o imieniu Xiao.

Studio miHoYo dzisiejszą zapowiedź okrasiło stosownym zwiastunem.

Genshin Impact jest obecnie dostępne na PS4, PS5, PC oraz urządzeniach mobilnych z Android i iOS.

