Genshin Impact - aktualizacja 2.1 dostępna. Dużo nowości!

Popualrna gra online doczekała się większej aktualizacji "Floating World Under the Moonlight ". Pojawiają się m.in. dwie nowe wyspy!

Genshin Impact to jeden z największych hitów rynku mutliplayer w 2020 roku. W chwili obecnej przeciętna liczba graczy, którzy w każdej chwili biorą udział w zmaganiach, wynosi ok. 147 tysięcy. Maksymalna odnotowana liczba osób online w tym samym momencie to aż 16,5 mln! To chyba najlepszy dowód na to, ze przy tym tytule nie można się nudzić.

A co nowego przynosi aktualizacja 2.1, czyli "Floating World Under the Moonlight "? Po kolei idąc:

dwie nowe wyspy - Serai i Watatsumi; znajdują się w regionie Inazuma. Dostęp do nich jest możliwy dla postaci mających poziom 30 i zaliczony Archon Quest "Chapter II: Act III - Omnipresence Over Mortals" ;

dwie nowe wyspy - Serai i Watatsumi; znajdują się w regionie Inazuma. Dostęp do nich jest możliwy dla postaci mających poziom 30 i zaliczony Archon Quest "Chapter II: Act III - Omnipresence Over Mortals" ;

nowe domeny: Tenshukaku (Narukami), gdzie mieszka władający Inazumą Raiden Shogun - dostęp dla postaci mających 35 poziom i zaliczony Archon Quest "Chapter II: Act III - Omnipresence Over Mortals" ;

Pałac na Wodzie - dla postaci z poziomem 38, spełniających pewne warunki; wędkowanie - łowienie ryb posłuży nie tylko przyrządzaniu posiłków. Stanowią one towar, który może być wymieniany w Fishing Association na cenne przedmioty. Można nawet wyłowić rybę do ozdobienia nią ściany swojego domu. Wymagania - odblokowany Serenitea Pot System i zaliczony quest Exploding Population ;

pięciogwiazdkowa postać Raiden Shogun (Electro) - bogini wieczności, którą dotąd można było poznać z opowieści;

czterogwiazdkowa postać Kujou Sara

event Reign of Serenity

Daily Login Event Passage of Clouds and Stars - codzienne nagrody za logowanie dla postaci z poziomem co najmniej 30

i wiele, wiele innych

Pełna lista zmian jest tak potężna, że zajmuje aż dwie strony - możesz zapoznać się z nią tutaj. Są na niej dokładnie wyliczone nowe potwory, bronie, sprzęty. A aktualizacji dokonasz w samej grze.

Źródło: MiHoYo