Genshin Impact wykorzysta pełnię możliwości iPhone'a 13 Pro

Popularna gra mobilna, Genshin Impact, wydała dziś aktualizację 2.2 dla systemu iOS. Aktualizacja ta przyniosła nową postać, a także dodatkowe wydarzenia, obszary i zawartość rozgrywki. Jednak tym, co nas najbardziej interesuje jest opcja 120 FPS.

Genshin Impact to najlepiej zarabiająca gra mobilna na świecie. Chiński producent, miHoYo, opublikował kolejne uaktualnienie do swojej gry. Standardowo nie zabrakło nowych broni, wydarzeń, potworów czy całkowicie nowej postaci - Thoma. To jednak nie byłoby nic wyjątkowego. Każda gra mobilna regularnie dba tak o swoich graczy.

To, co jednak zaskakuje i napawa entuzjazmem najbardziej, o dziwo znalazło się na szarym końcu listy zmian. W dedykowanym im dzienniku zmian, znajduje się następujący wpis:

Nowa funkcja: Opcja 120 FPS dla niektórych urządzeń.

Tekst ten jest niepotrzebnie niejasny, ponieważ wsparcie dla 120 FPS tak naprawdę istnieje w tej chwili tylko na dwóch produktach Apple - iPhone 13 Pro i iPhone 13 Pro Max oraz iPad Pro.

Zobacz również:

Źródło: Apple Store

Sprawia to, że urządzenia Apple są pierwszymi, które w tej grze mogą korzystać z liczby klatek na sekundę powyżej 60 FPS. Podczas gdy Genshin Impact jest dostępny na różnych platformach, w tym Android, PlayStation i PC, wszystkie są ograniczone do 60 klatek na sekundę (z wyjątkiem PlayStation 4, który jest faktycznie ograniczony do zaledwie 30 FPS).

Dziwna jest więc decyzja dewelopera miHoYo, aby wprowadzić opcję wysokiej wydajności jedynie na urządzenia mobilne, a nie na konsole czy komputery stacjonarne. Miejmy nadzieję, że opcja ta zostanie udostępniona w późniejszym terminie na tych maszynach.