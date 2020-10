Genshin Impact z kolejnym rekordem. Twórcy ujawniają szczegóły nadchodzących aktualizacji

Genshin Impact przebojem wdarło się na listy najpopularniejszych produkcji ostatnich tygodni. Produkcja studia MiHoYo bije kolejne rekordy, a twórcy ujawniają szczegóły dalszego rozwoju gry.

Spis treści

Genshin Impact zadebiutowało zaledwie dwa tygodnie temu, a jak donoszą specjaliści z firmy analitycznej Sensor Tower - już może się pochwalić zarobkiem wynoszącym ponad 100 milionów dolarów. Oznacza to tym samym, że twórcom udało się w całości pokryć koszty produkcji i marketingu, które, jak ujawniono wcześniej, wyniosły właśnie około 100 milionów dolarów. Twórcy gry mogą zatem spać spokojnie i dalej rozwijać swój przebój.

Czym jest Genshin Impact?

Jeśli przespaliście ostatnie dwa tygodnie, to możliwe, że nie słyszeliście o gamingowym "czarnym koniu" roku 2020, na którego wyrósł Genshin Impact. Produkcja chińskiego studia MiHoYo to, w dużym uproszczeniu, przygodowa gra akcji z elementami RPG i „gacha”. W Genshin Impact wyraźnie widać inspiracje The Legend of Zelda: Breath of the Wild, zarówno pod względem gameplay'u, jak i oprawy audio-wizualnej. Dzieło MiHoYo ma jednak mnóstwo własnych, oryginalnych cech, które sprawiają, że łatwo się w nim zakochać. Drużynowy system walki oparty na żywiołach, ogromny świat pełen zagadek i ciekawych historii, zróżnicowane postacie - to i wiele więcej, sprawiło, że Genshin Impact trafiło już do ponad 23 milionów graczy na całym świecie.

Genshin Impact – kiedy zadebiutuje aktualizacja 1.1?

Przedstawiciele studia MiHoYo regularnie informują społeczność gry o wszystkich zmianach, poprawkach i problemach, które dotyczą Genshin Impact. Twórcy zdecydowali się również uciąć wszystkie spekulacje na temat aktualizacji 1.1.

Jak ujawniono, na nową zawartość będziemy musieli poczekać do 11 listopada. Wówczas, wraz z patchem 1.1, do gry trafi sporo nowości i usprawnień. Możliwe będzie m.in. leczenie postaci bez konieczności otwierania ekwipunku oraz blokowanie poszczególnych elementów wyposażenia, tak aby przypadkowo ich nie usunąć bądź zniszczyć. W Genshin Impact pojawi się również nowa encyklopedia ze spisem wszystkich napotkanych przeciwników.

Choć oficjalnie tego nie ujawniono, to wielce prawdopodobne, że wraz z aktualizacją 1.1 do gry trafią dwie nowe postacie oraz zmiany w systemach związanych ze zdobywaniem nowych bohaterów i broni.

Genshin Impact - co dalej?

Studio MiHoYo zamierza rozwijać swoją produkcję przez długie lata. Na większe nowości będziemy mogli liczyć co około 6-8 tygodni. Aktualizacja 1.2, trafi do gry w okolicach 23 grudnia i m.in. wprowadzi do gry zupełnie nowych obszar.

Na kolejną zawartość będziemy musieli poczekać do lutego 2021 roku. Jednak już teraz możemy być pewni, że do gry trafi nowe wydarzenie powiązane z chińskim Świętem Latarni.

Jeśli jeszcze nie mieliście okazji, to gorąco zachęcamy was do wypróbowania Genshin Impact. Szczególnie, że produkcja jest dostępna za darmo.

Genshin Impact jest obecnie dostępne na PlayStation 4, PC i urządzeniach mobilnych z Androidem i iOS-em. Warto dodać, że pomiędzy PC a Androidem możecie swobodnie przenosić swoje postępy.

